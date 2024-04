Tusk o słowach Kaczyńskiego: Wszyscy się śmieją, a powinni się bać

PiS organizował w sobotę konferencję pt. "Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej". Podczas ośmiu paneli zaplanowano dyskusję nt. zmian traktatów UE i tego, jak wpłyną one m.in. na biznes, wolność słowa oraz tożsamość.

– Zacznę od słów, które są znane, ale warto je powtarzać. Jesteśmy Polakami i mamy polskie obowiązki. Nasza biało-czerwona drużyna przystępuje do tych wyborów, do tego wielkiego przedsięwzięcia, z pełnym przekonaniem, z pełną determinacją, że musimy bronić polskich wartości, polskich interesów i polskiej racji stanu – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził, że jego formacja zajmie się sprawami dotyczącymi Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego, zmiany traktatów, euro, ochrony polskiej wsi, bezpieczeństwa. – I w końcu tego, co jest istotą polskości – wolności. Nie ma Polski bez wolności – mówił.

Tusk straszy Putinem

Do słów prezesa PiS odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że PiS jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Jego zdaniem po wyborach Kaczyński wraz z partiami "proputinowskimi" będzie chciał zniszczyć UE.

"Kaczyński wczoraj o Europie: “Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu NIE, ale nie mówimy NIE, bo jesteśmy dzisiaj na TAK”. Wszyscy się śmieją, a powinni się bać. “Dzisiaj na tak”, dzień po wyborach ruszą z proputinowskimi partiami rozwalać Unię. Bo zabrakło Twojego głosu" – napisał Tusk na portalu X.

Wybory do PE

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Termin zgłaszania list kandydatów upływa 2 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

