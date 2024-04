Gasiuk-Pihowicz oburzona słowami Roberta Mazurka. "Kupione media"

Na Kanale Zero Mazurek wskazał, że tzw. afera Pegasusa ma de facto o wiele skromniejszy wymiar, niż zapowiadali to politycy KO przez ostatnie miesiące. Jednocześnie pytał, dlaczego podsłuchiwanie posła, na co zgodę wyraził sąd, ma być uznane za nielegalne, ale włamanie do domu Zbigniewa Ziobry bez świadków i bez uchylenia immunitetu już nielegalne nie jest.

– To było raptem 500 osób na 5 lat i wszystko za zgodą sądu, a wnioski podpisywali nasi sędziowie [mowa o sprawie Pegasusa – red.]. Nasi sędziowie, ci praworządni. To jest skala tej afery. Chyba że chodzi o coś innego. O to, że nie można podsłuchiwać prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, nie można podsłuchiwać posła Krzysztofa Brejzy. Nie można i już. Zaraz. Nie można podsłuchiwać polityków, ale wbijać się im na chatę i robić kipisz bez uchylenia immunitetu, bez świadków. To zrobiono ziobrystom i to było lege artis, ale jeżeli sąd podpisze dokument, że można podsłuchiwać, to to jest złe i nielegalne. Do tego chcecie nas przekonać? – mówił Mazurek na Kanale Zero.

Gasiuk-Pihowicz pisze o "kupionych mediach"

Oburzenia jego słowami nie kryją politycy Koalicji Obywatelskiej. Poseł twierdz, że jej partia wygrywając wybory

naruszyła interesy" wielu osób związanych z PiS. Jednocześnie wyraźnie zasugerowała, że Robert Mazurek został "kupiony" przez PiS.

"15 października przegoniliśmy złą władzę. Naruszyliśmy też interesy ich znajomych, pociotków, przyjaciół biznesowych, a także kupionych przez tę władzę mediów i symetrystów. Suwartów było więcej i znowu śmielej walczą o przywrócenie źródełka" – napisała polityk Koalicji Obywatelskiej.

Sprawę skomentował też krótko poseł KO Roman Giertych. "Z jakiego okręgu startuje Mazurek?" – napisał na portalu X.

