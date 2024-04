Lasek: Oczywiście, że będziemy budowali CPK

Trwają spekulacje na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie w spółce trwają wewnętrzne audyty, które mają dać odpowiedź na pytanie o zasadność inwestycji. Planowane były także audyty zewnętrzne, jednak po kilku próbach wyłonienia firmy, która je przeprowadzi (jeden z przetargów został anulowany w atmosferze skandalu) pomysł ten utknął w martwym punkcie.

Jednym z komponentów inwestycji jest budowa połączeń kolejowych, które zbiegałyby się w miejscu powstania lotniska. Jednak według najnowszych doniesień, tzw. szprychy kolejowe nie powstaną. Powodem ma być fakt, że koncepcję tę opracował jeden człowiek, Patryk Wild, brat byłego prezesa spółki CPK. Projekt miał powstać bez analiz potwierdzających zasadność tej inwestycji.

Lasek: CPK powstanie

Tymczasem rządowy pełnomocnik ds. CPK Maciej Lasek przekonuje, że lotnisko w Baranowie powstanie. Obecnej ekipie rządzącej ma bowiem zależeć na dobrym skomunikowaniu całego kraju.

– Oczywiście, że będziemy budowali CPK, bo będziemy tworzyć nowe rozwiązania komunikacyjne dla Polski. Jednak nie w taki sposób, jak planował PiS, który chciał wydawać miliardy bez odpowiedniego przygotowania i planowania, przywołując zamiast konkretnych wyliczeń jakieś populistyczne argumenty godnościowe – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

– Jeśli chcemy budować koleje dużych prędkości, to nie po to, by wozić powietrze, tylko by dać Polakom realną możliwość przemieszczania się pomiędzy dużymi miastami – dodał Lasek.

Według medialnych doniesień Rządzący snują plany "triportu", czyli rozbudowy już istniejących portów lotniczych, co rzekomo stanowi rozwiązanie bardziej korzystne niż CPK w Baranowie. Niedawno tematem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zajął się niemiecki dziennik "Die Welt". Jeśli lotnisko powstanie, będzie to złą wiadomością dla niemieckiego przemysłu lotniczego, twierdzi autor artykułu nt. CPK.

"To wypowiedzenie wojny". Niemiecki dziennik ostro o polskiej inwestycji

"Nie będzie żadnego CPK". Rząd "ma pilniejsze wydatki"