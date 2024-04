Kolarski kandydatem PiS do PE. Mówi, co usłyszał od Kaczyńskiego

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy ma otrzymać pierwsze miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce.

Kolarski sprawuje obecnie nadzór nad Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta RP oraz Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolarski: To był pomysł prezydenta

W rozmowie z RMF FM Wojciech Kolarski stwierdził, że traktuje Parlament Europejski jako nowe miejsce, w którym będzie mógł pełnić służbę publiczną. – Tak mówią, że będę "jedynką". Czekam na oficjalne informacje, że lista została zarejestrowana i będę miał ten zaszczyt walczyć o głosy w Wielkopolsce – powiedział. – Zdecydowałem się, ponieważ jestem przekonany, że mam wystarczające doświadczenie i odpowiednie kompetencje, żeby po tych 27 latach w polityce te kompetencje wykorzystać dla realizacji polskich spraw w Parlamencie Europejskim – dodał.

– To był pomysł prezydenta, co dla mnie jest wielkim zaszczytem i sprawia mi osobistą radość. (...) Prezydent zaproponował mi, żebym wykorzystał swoje kompetencje, umiejętności. Publicznie powiedział w wywiadzie, że jeśli wystartuję, to mam jego pełne poparcie. W związku z tym, jeśli będę startował, to będę tym prezydenckim kandydatem, walczącym o poparcie – kontynuował Kolarski.

– Miałem bardzo miłą rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Usłyszałem, że mam walczyć jak lew o głosy, więc będę walczył jak lew – zadeklarował minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

