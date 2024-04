Szef MSZ Izraela: Jesteśmy w środku III wojny światowej

Izraelski minister spraw zagranicznych napisał na platformie X, że toczy się "trzecia wojna światowa przeciwko radykalnemu islamowi", dlatego kraje "wolnego świata" powinny zjednoczyć się i powstrzymać Iran "zanim będzie za późno".

Israel Kac zareagował w ten sposób na wpis najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Ali Chamenei, który komentując propalestyńskie demonstracje w krajach zachodnich stwierdził, że "reputacja Stanów Zjednoczonych i Izraela została zniszczona".

"Ali Chamenei przez lata przyczyniał się do tworzenia struktur islamskiego ekstremizmu w USA i Europie, a teraz podziwia przejawy nienawiści na całym świecie i wzywa do zniszczenia Izraela i USA" – oświadczył szef izraelskiej dyplomacji. I dodał, że w Iranie Chamenei brutalnie zabija "każdego protestującego wzywającego do wolności jednostki".

Atak Iranu na Izrael

W nocy z 13 na 14 kwietnia Iran dokonał odwetowego uderzenia na Izrael w odpowiedzi na atak na irańską placówkę konsularną w Damaszku, w wyniku którego zginęło kilku wyższych rangą irańskich oficerów.

Według dostępnych informacji wszystkie drony i pociski manewrujące zostały przechwycone w locie, jeszcze poza przestrzenią powietrzną Izraela, przez myśliwce koalicji Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Jordanii i samego Izraela oraz francuskie i amerykańskie okręty.

Nie udało się jednak zneutralizować wszystkich pocisków balistycznych – na Izrael miało spaść od kilku do kilkunastu z nich.

OSW: Działania Teheranu bezprecedensowe

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich uznali działania Iranu za "bezprecedensowe", dlatego że "po raz pierwszy państwo to uderzyło na terytorium Izraela otwarcie, a nie przez regionalnych sojuszników, i użyło do tego tak licznych środków napadu" (ponad 330 dronów i rakiet).

"Fakt, że przygotowania do ostrzału zostały przez Teheran nagłośnione, a po jego przeprowadzeniu tamtejsze władze manifestacyjnie ogłosiły zakończenie operacji, wskazuje jednak na polityczny, symboliczny i jednorazowy charakter tego działania" – podkreśla OSW.

