Co czeka polityków PiS? Tusk: Nie jestem mścicielem

Jeszcze w kampanii wyborczej obecna koalicja rządząca zapowiadała dokładne rozliczenie 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. W tym celu powstały m.in. sejmowe komisje śledcze oraz sprawdzane są wydatki z Funduszu Sprawiedliwości. Z wypowiedzi polityków koalicji przebija przeświadczenie, że rozliczenie poprzedników to najważniejszy "konkret", którego oczekują wyborcy; ważniejszy nawet niż obietnice programowe zapisane np. w "100 konkretach na pierwsze 100 dni".

– Ludzie chcą wiedzieć, czy będziemy rozliczali za przestępstwa, za nadużycia władzy tych, którzy przegrali 15 października. Chcę wszystkich zapewnić – dzisiaj potwierdzą to prokuratorzy, Prokurator Krajowy o godz. 13 na konferencji prasowej – że nikt o niczym tu nie zapomina – mówił Tusk podczas konferencji prasowej.

Szef rząd dodał, że "nikt nie zapomni tego zła, które się działo przed 15 października".

Tusk: Nie jestem mścicielem

Właśnie do tych słów premier odniósł się w swoim najnowszym wpisie na portalu X. Tusk zapewnia, że "nie jest mścicielem".

"Nie jestem mścicielem. Jestem premierem demokratycznego rządu w dużym europejskim kraju. Moim zadaniem jest zapewnienie niezależności sądu i prokuratury. Moim celem jest, aby niezależne sądy i prokuratura skutecznie rozliczyły polityków. Nie na mój rozkaz, ale na podstawie prawa" – napisał premier w mediach społecznościowych.

Rozliczenia PiS. Co myślą Polacy?

Co na ten temat sądzą Polacy? Zbadano to w sondażu SW Research dla rp.pl. Ankieterzy zapytali respondentów, jak ważne jest dla nich rozliczenie przez obecny rząd nieprawidłowości, których rzekomo dopuściła się poprzednia ekipa.

Najwięcej, bo 33 proc. badanych odparło, że "jest to bardzo ważne". Zdaniem 14,8 proc. badanych jest to "najważniejsze zadanie rządu". Dla 26,8 proc. badanych jest to ważne, ale jednak "są istotniejsze sprawy". Według 5,8 proc. badanych rozliczenie nie jest ważne. Z kolei 10,5 proc. respondentów uważa, że rząd w ogóle nie powinien zajmować się rozliczaniem afer poprzedniej ekipy. 9,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

