"Mrzonki". Saryusz-Wolski o planie Scholza: Niemożliwy do zrealizowania

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska dołączy do Europejskiej Inicjatywy Tarczy Antyrakietowej (European Sky Shield Initiative – ESSI). Pomysł zgłosił kanclerz Niemiec Olaf Scholz w sierpniu 2022 r., pół roku po inwazji Rosji na Ukrainę.

Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że ESSI to "biznesowy projekt niemiecki". – Dla mnie jest nieistotne, kto ma jaki biznes w kwestiach zbrojeniowych czy obronnych. Dla mnie jest istotne to, kiedy Polska będzie bezpieczniejsza – odpowiedział mu Donald Tusk.

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat, w którym podkreśliło, że "inicjatywa cieszy się poparciem NATO, co wiąże się m.in. z potencjalną możliwością skonsolidowanego zakupu części uzbrojenia po korzystniejszych cenach oraz wzmacnianiem interoperacyjności systemów użytkowanych przez sojuszników".

List intencyjny w sprawie ESSI został dotychczas podpisany przez 15 państw, a kolejnych 21 jest na różnych etapach przystępowania do tej inicjatywy. Poza nią są Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia oraz państwa bałkańskie.

Saryusz-Wolski: To mrzonki

Tymczasem europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski ocenia, że plany dotyczące budowy ESSI to mrzonki.

– To są mrzonki, niemożliwe do wykonania, bajki! Ten plan niemieckiej kopuły jest niemożliwy do zrealizowania. Tak samo jak jest mrzonką jest zastąpienie NATO przez jakąkolwiek formę "armii europejskiej" – powiedział na antenie TV Republika.

Polityk ostrzegał, że "bez NATO jesteśmy bezbronni, jesteśmy w szponach Rosji". Mimo to europejscy politycy oraz polski rząd "idą w tym kierunku".

– Ukryty cel jest taki, żeby się zdystansować od USA, zbliżyć do Rosji (...) W tym scenariuszu Polsce przypada rola czegoś między dwoma tektonicznymi płytami, znaleźlibyśmy się w żelaznym imadle – powiedział.

