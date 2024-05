"Kluczowe dla realizacji priorytetów". Prezydent przedstawił premierowi dwie konkretne propozycje

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski poinformował o liście, jaki Andrzej Duda wystosował do premiera Donalda Tuska.

Propozycja Dudy

Prezydent proponuje w trakcie przyszłorocznej prezydencji Polski w Unii Europejskiej zorganizowanie dwóch szczytów: UE – Stany Zjednoczone oraz UE – Ukraina.

"Zacieśnianie więzi transatlantyckich stanowi istotny filar europejskiego bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, a także rozwoju gospodarczego. Naszym celem jest realizacja postulatu: więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych" – czytamy w piśmie opublikowanym przez Kolarskiego.

Prezydent przypomniał, że w trakcie polskiej prezydencki przypadnie trzecia rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Będzie to okazją do przedyskutowania kwestii wejście Ukrainy do UE oraz odbudowy tego państwa po zniszczeniach wojennych.

"Jestem przekonany, że zorganizowanie przez Polskę tych dwóch wydarzeń będzie kluczowe dla realizacji priorytetów naszej prezydencji" – zakończył swój list prezydent.

Nieodbyte spotkanie

1 maja obchodzono w Polsce 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Z tej okazji swoje stanowiska i podsumowania tego okresu wyrażają poszczególne ugrupowania polityczne. Specjalne oświadczenie wygłosił też prezydent Andrzej Duda.

Pierwotnie prezydentowi miał towarzyszyć właśnie Donald Tusk, ale ostatecznie okazało się, że premier nie przyjechał. Tusk odwołał spotkanie z uwagi na zapalenie płuc, jednak prezydent ponowił zaproszenie, kiedy okazało się, że premier odbył kilka innych spotkań. We wtorek wieczorem minister Grabiec przekazał informację, że premier jest niedysponowany – poinformował w środę prezydencki minister Wojciech Kolarski.

