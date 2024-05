Szydło: Nasza drużyna idzie do Brukseli z biało-czerwoną flagą

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji w Kielcach liderów list w wyborach do PE. Głos zabrała m.in. Beata Szydło, która otwiera listę w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie.

– Dzisiaj w Kielcach nasza biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości rozpoczyna ważny mecz. Stawką w tym meczu jest nasza suwerenność, jest nasz rozwój, nasze bezpieczeństwo i normalne życie w Europie. Zrobimy wszystko, żebyśmy zwyciężyli. Zapraszamy do tej drużyny wszystkich Polaków. Nawet jeżeli Państwo macie wątpliwości, zastanawiacie się, czy do tej pory nie głosowaliście na nas, to chodźcie z nami, grajcie z nami razem ten mecz o dobrą przyszłość suwerennej Polski. Jesteście nam wszyscy potrzebni – powiedziała była premier.

– Kiedy byłam premierem polskiego rządu, obecni rządzący i popierające ich media atakowały mnie, że na moich konferencjach prasowych w KPRM są biało-czerwone flagi. Przypomniałam to sobie dzisiaj i chcę powiedzieć, dlaczego tak było. Ponieważ trzeba było przywrócić w Polsce właściwy porządek rzeczy, że polski premier, polski rząd zawsze reprezentuje polskie interesy i broni polskich spraw i spraw Polaków – wskazała.



"Tusk wywiesił białą flagę"

Europoseł PiS wskazała, że "dzisiaj musimy znowu podjąć ten wielki trud". – Ci, którzy rządzą teraz, próbują nam wmówić, że będą bronili polskich spraw, ale robią zupełnie coś innego. Donald Tusk napisał, że kto ma biało-czerwone serce, nigdy nie wywiesi białej flagi. Pisze to człowiek, który podczas swoich poprzednich rządów doprowadził do tego, że wiele regionów Polski było wykluczonych. Likwidowano nawet posterunki policji, punkty pocztowe. Wszystko likwidowano. Donald Tusk wielokrotnie już wywiesił białą flagę. Rezygnuje, przebudowuje polski system obrony. Dlaczego? Dlaczego rezygnuje z polskiego przemysłu obronnego? Rezygnuje z wielkich inwestycji rozwojowych, które są potrzebne Polsce – dla polskiego bezpieczeństwa i dla polskiego rozwoju, takiego, jak Centralny Port Komunikacyjny – mówiła była premier.



Zadeklarowała, że "drużyna Prawa i Sprawiedliwości, idzie do Brukseli pod biało-czerwonymi sztandarami". Idziemy tam z polską Flagą. Donald Tusk idzie z białą flagą i papierowym serduszkiem. My chcemy, żeby w Polsce ludzie mieli bezpieczne, godne życie. Chcemy, żeby w Unii Europejskiej szanowano nas i żeby polskie sprawy dla polskich europosłów były tam najważniejsze. A nie zawsze tak jest, bo są europosłowie wybierani tutaj w Polsce, którzy nie reprezentują polskich interesów i polskich spraw – zaznaczyła Szydło.

– Naszym obowiązkiem, obowiązkiem Polaków współcześnie żyjących jest bronienie Biało-Czerwonej, bo to będzie skutkowało tym, że Polska będzie bezpiecznie się rozwijała i nasze dzieci, nasi wnukowie będą mogli myśleć o bezpiecznej przyszłości w naszej pięknej Ojczyźnie – podsumowała.



Czytaj też:

Morawiecki odpowiada Tuskowi: Wypadałoby milczećCzytaj też:

Kto kandydatem PiS na prezydenta Polski? Polacy odpowiedzieli