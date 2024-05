Kaczyński: Wybory z 15 października były wielkim oszustwem

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji w Kielcach liderów list w wyborach do PE. Głos zabrała m.in. Beata Szydło, która otwiera listę w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Na koniec do zgromadzonych zwrócił się prezes PiS.

– Mamy dziś szczególny dzień, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-Czerwona Flaga to znak naszej suwerenności, suwerenności naszego narodu. A ten symbol, to jest symbol państwa suwerennego, państwa niepodległego, takiego państwa, jakim musi być Polska. Te wybory do Parlamentu Europejskiego, to są wybory także o to, abyśmy pozostali państwem istniejącym, państwem suwerennym i państwem niepodległym – przekonywał Jarosław Kaczyński.

– Te wybory do PE są także o tym, byśmy byli ludźmi wolnymi, by nam nic nie narzucano, by prawo było przestrzegane, by Konstytucja nie była fikcją, by inne przepisy, inne ustawy nie były fikcją. Państwo musi być instytucją rozwoju, wpływającą na jego kierunek, na to, by stworzyć ten rozwój wszystkim obywatelom, bo to musi być rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. To ma być rozwój dla dobrego życia Polaków. To jest zadanie Biało-Czerwonej drużyny – zaznaczył prezes PiS.



Kaczyński: Gigantyczne oszustwo

Kaczyński nawiązał do obecnie rządzących Polską. Wytknął im brak realizacji zapowiedzi z kampanii wyborczej. – Zapowiadali w trakcie kampanii wyborczej po prostu cuda. 60 tysięcy złotych bez podatku, połowa cen za energię, jeśli tylko Tusk byłby premierem, 5,19 zł za benzynę, to, można powiedzieć, są takie symbole, ale także różnego rodzaju podwyżki płac, cała opowieść, o ile nam będzie lepiej pod ich rządami. I to wszystko szybko, w 100 dni. Te 100 dni dawno minęło, są plany na kolejne lata, nie widać tam już 60 tysięcy złotych, mówię o planach finansowych, wolnych od podatku – powiedział Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Kielcach. – To wszystko było jedno gigantyczne oszustwo. Jedno gigantyczne oszustwo, które w istocie oznaczało, że te wybory parlamentarne nie były prawdziwym aktem demokracji, tylko były wielką manipulacją, jeszcze raz powtórzę to słowo, były wielkim oszustwem – stwierdził szef Prawa i Sprawiedliwości.

