"Doceniamy samokrytykę". Internet kpi po wpisie Tuska

W piątek obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który wywołał wiele kontrowersji.

"3 maja to opowieść o wolności, o rządach prawa, o władzy podległej konstytucji, o marzeniach o Polsce silnej, niepodległej i nowoczesnej. To również opowieść o zdrajcach i głupcach, wysługujących się Rosji, z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach. Lekcja ważna do dziś" – napisał na portalu X szef rządu.

Burza po wpisie Tuska

Stwierdzenie o "zdrajcach i głupcach" wywołało żywe reakcje wśród polityków PiS i innych komentatorów.

"Zgadzam się z tym co napisał dzisiaj Donald Tusk: «3 maja to opowieść o wolności, o rządach prawa, o marzeniach o Polsce silnej, niepodległej i nowoczesnej». Ale Panie Donaldzie, nie będzie Polski silnej jeśli utraci suwerenność w UE. Nie będzie Polski nowoczesnej bez atomu, CPK, transformacji energetycznej i innych strategicznych inwestycji. Nieprawdopodobne, że Pan tego nie rozumie" – napisał Jacek Sasin, polityk PiS.

"Pan premier opanował w mistrzowskim stopniu zdolność pisania tweetów tak, by każdy wyczytał w nich to, co uważa. Np. opis własnego środowiska" – stwierdził marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.

"Panie Donaldzie jeśli już Pan mówi o prorosyjskości to spokojnie może Pan cytować.....siebie. Pomogę: «Ja bym nie chciał, żeby Polska była w jakiejś awangardzie antyrosyjskiej czy krucjacie antyrosyjskiej. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem właśnie jakiejś takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej» – wywiad TVN24 & WP, maj 2014 r." – napisał Waldemar Buda, poseł PiS.

"Doceniamy samokrytykę! «Chcemy dialogu z Rosja taką, jaka ona jest»” – stwierdził dziennikarz Bartłomiej Graczak.

"Donald Tusk zatrudnił jakiegoś jajcarza do prowadzenia mu profilu na X czy sam te wszystkie głupoty wypisuje? Poziom inteligencji przedszkolaka" – napisał Adam Wielomski.

