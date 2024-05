Biedroń: Będziemy walczyli o to, żeby znieść zasadę jednomyślności w UE

Robert Biedroń i Katarzyna Kotula przedstawili w piątek kolejny postulat Nowej Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest nim propozycja zniesienia zasady jednomyślności. Biedroń przekonywał, że jest ona podobna do zasady liberum veto obowiązującej w czasach I Rzeczpospolitej. Miała ona doprowadzić do upadku państwa.

Zdaniem europosła Lewicy, prawo weta jest "destrukcyjne" i "niebezpieczne" dla Unii Europejskiej oraz "blokuje jej rozwój". Daje również możliwość "niszczenia Unii od środka" tak "nieodpowiedzialnym politykom jak Orban i Morawiecki".

– Zasada weta niestety w praktyce oznaczała w ostatnich latach to, że premier Węgier Viktor Orban blokował pomoc obronną dla Ukrainy (...) Morawiecki, kiedy był premierem rządu PiS, blokował na przykład ważną decyzję, żeby opodatkować wielkie korporacje światowe, które na potęgę wyprowadzają pieniądze z Polski i Unii Europejskiej. To są tylko dwa przykłady tej patologii funkcjonowania weta w Unii Europejskiej – powiedział Biedroń.

Przypomnijmy, że pierwszym z przedstawionych dotychczas przez Lewicę postulatów było stworzenie unijnej konstytucji, która zagwarantowałaby wszystkim obywatelom państw UE równe prawa.

Wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PKW. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Poszczególne partie przedstawiły już listy wyborcze. Jeśli chodzi o Lewicę, do unijnego parlamentu wystartuje kilka znanych nazwisk. Jedynką we Wrocławiu będzie wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, zaś Robert Biedroń, także z pierwszego miejsca na liście, powalczy o mandat z Warszawy.

