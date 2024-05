Jak donosi RIA Novosti sekretarz prasowy Władimira Putina Dmitrij Pieskow po wypowiedzi Camerona oskarżył Zachód o "eskalację” i przypomniał słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który wspomniał o możliwości wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę.

– Kolejna bardzo niebezpieczna wypowiedź. Widzimy taką eskalację werbalną ze strony oficjalnych przedstawicieli, widzimy ją także na szczeblu głów państw – jeśli chodzi o Francję, na poziomie bardziej eksperckim – jeśli chodzi o Wielką Brytanię – powiedział rzecznik Putina.

Przedstawiciel Kremla oskarżył Zachód o "bezpośrednią eskalację napięcia wokół konfliktu ukraińskiego” i przestrzegł przed "zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego”. – Tutaj mamy do czynienia z tak niebezpieczną tendencją do podsycania napięcia – dodał Pieskow.

Cameron: Ukraina ma prawo się bronić

Brytyjski minister spraw zagranicznych stwierdził niedawno, że "Ukraina ma prawo" do atakowania celów na terenie Rosji.

– Tak jak Rosja uderza na Ukrainę. Można całkowicie zrozumieć, dlaczego Ukraina czuje potrzebę zapewnienia sobie obrony – powiedział David Cameron w komentarzu dla agencji Reuters. Szef brytyjskiego MSZ obiecał także przeznaczyć 3 miliardy funtów rocznej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Wielka Brytania i Francja dostarczyły Ukrainie odpowiednio rakiety Storm Shadow i SCALP dalekiego zasięgu, które ukraińskie wojsko wykorzystało przeciwko celom rosyjskim, w tym na okupowanym przez Rosjan Krymie. Francuski pocisk manewrujący o zasięgu ponad 250 produkowany jest przez europejskie konsorcjum MBDA.

Storm Shadow to pocisk manewrujący dalekiego zasięgu z możliwością ukrywania się, opracowany wspólnie przez Wielką Brytanię i Francję, który jest zwykle wystrzeliwany z powietrza. Jego zasięg to ok. 250 km. To niewiele w porównaniu z zasięgiem 185 mil wyprodukowanych w USA taktycznych systemów ATACMS, które Ukraina otrzymała od Waszyngtonu.

