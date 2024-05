Rozstrzelana awangarda

Wiedeńskie muzeum Belvedere gości wystawę „In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine” (w wolnym tłumaczeniu: „W oku cyklonu. Modernizm na Ukrainie 1900–1930”). To pierwsza poza Ukrainą prezentacja elementu twórczego Kijowa, Charkowa i Odessy z pierwszych 30. lat XX w. Jak reklamują ekspozycję jej autorzy: „Modernizm na Ukrainie był jednocześnie międzynarodowy i awangardowy. Od resztek secesji do konstruktywizmu wystawa opowiada burzliwą i fascynującą historię malarstwa na Ukrainie”.

Te 30 lat było dla Ukrainy okresem politycznych konwulsji. Rewolucja 1905 r., pierwsza wojna światowa, powstanie niepodległej Ukrainy, potem niemiecka okupacja, próby Petlury budowania niepodległej Ukrainy przeciw bolszewikom i wreszcie triumf komunistów. Krótki epizod zgody na „sięganie do korzeni”, czyli afirmacji tradycji języka i folkloru ukraińskiego, aż w końcu represje stalinowskie z kulminacją w postaci masowej rzezi ukraińskich twórców, w tym malarzy w latach 1937–1939.