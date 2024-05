Transskandal

Przez lata Światowe Stowarzyszenie Specjalistów na rzecz Zdrowia Osób Transpłciowych (WPATH) cieszyło się reputacją wiodącej organizacji naukowej i medycznej zajmującej się opieką zdrowotną nad osobami transpłciowymi. Było uznawane za światowego lidera w dziedzinie medycyny płci, opracowującego standardy opieki, które stanowią „profesjonalny konsensus” co do tego, jak najlepiej pomóc osobom z dysforią płciową. „Standardy Opieki (SOC) na rzecz Zdrowia Osób Transseksualnych, Transpłciowych i Osób z brakiem tożsamości rodzajowych” to wytyczne kliniczne dla pracowników służby zdrowia, które mają pomagać „osobom transseksualnym, transpłciowym i osobom niezgodnym z płcią, w bezpiecznych i skutecznych ścieżkach do osiągnięcia trwałego osobistego komfortu ze swoją płcią, aby zmaksymalizować ich ogólny stan zdrowia, dobrostan psychiczny i samorealizację”. WPATH to organizacja, którą główne amerykańskie kliniki genderowe uznają za najważniejszy autorytet w dziedzinie tzw. opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych.