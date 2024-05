CPK nie będzie

Ale za to będą podatek od rejestracji samochodów spalinowych, strefy czystego transportu, dyrektywa budynkowa, ETS2, droższe gaz i prąd, kary za „mowę nienawiści”, no i kładka w Warszawie. To znaczy – kładka nawet już jest. I to jest CPK na miarę naszych możliwości. A dokładnie – możliwości uśmiechniętego rządu.