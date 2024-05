Odłóż telefon, jak wchłaniasz

Otóż, jak publicznie napisał, w wieku 35 lat, kiedy brał ślub kościelny, był po prostu niedojrzały, dlatego teraz chce zgłosić się do Kościoła i unieważnić to małżeństwo, żeby mógł zawrzeć w Kościele nowe, gdyż oświadczył się swojej najświeższej kobiecie w kościele właśnie. Stop. Traf chciał, że kiedy niedojrzały Protasiewicz 22 lata temu brał ślub kościelny, rodziła się właśnie Daria Brzezicka (22 lata), która to oświadczyny pana Jacka – aktualnie bez zajęcia – przyjęła. Stop.