Sikorski w USA: Wtedy z wami byliśmy, teraz potrzebujemy wsparcia

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystąpił w niedzielę w amerykańskiej, konserwatywnej telewizji Fox News.

Polityk zaapelował o zaangażowanie USA w bezpieczeństwo w Europie Środkowej.

Mocne wystąpienie Sikorskiego w USA

– NATO wróciło do korzeni. Powstało, aby odeprzeć agresję Rosjan. Raz już się udało. I mam nadzieję, że zwyciężymy ponownie – stwierdził Radosław Sikorski.

Szef MSZ zaznaczył, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. – 4 proc. PKB to nie tylko dużo, to najwięcej w skali NATO, włączając w to Stany Zjednoczone. Jesteśmy z tego bardzo dumni – powiedział.

– Nie wiadomo, gdzie Putin się zatrzyma. Putin grozi innym krajom, jest zagrożeniem dla nas wszystkich – zauważył polityk. – Po atakach z 11 września Polska wysłała brygadę wojska najpierw do Iraku, a potem do Afganistanu. Wtedy z wami byliśmy, teraz to Europa Środkowa potrzebuje amerykańskiego wsparcia – oświadczył. Szef polskiej dyplomacji wyraził również wdzięczność za zatwierdzenie przez Kongres Stanów Zjednoczonych nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Na pomoc stronie ukraińskiej przewidziano 61 mld dolarów. Radosław Sikorski podziękował zarówno prezydentowi USA Joe Bidenowi, jak i spikerowi Izby Reprezentantów Mike'owi Johnsonowi.

– Teraz wydatki USA i Europy są mniej więcej równe. Państwa europejskie przeznaczają na pomoc około 120 mld dolarów. Mamy tylko nadzieję, że amerykański sprzęt szybko trafi na front, aby pomóc ukraińskim bohaterom w obronie ojczyzny – oznajmił minister spraw zagranicznych.

"To są zbrodnie wojenne"

Dziennikarz Fox News zapytał także polskiego polityka o słowa dyrektor Wywiadu Narodowego. Avril Haines wskazała, że rosyjskie bombardowania wymierzone w infrastrukturę krytyczną mają na celu przede wszystkim utrudnienie Ukrainie transportu wojsk.

– Rosjanie starają się zrujnować ukraińską gospodarkę, by wywołać kolejną falę uchodźców. To są wszystko zabronione taktyki. To są zbrodnie wojenne – mówił Radosław Sikorski.

