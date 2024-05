Nowy lider węgierskiej opozycji: Nie będzie Warszawy w Budapeszcie

Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej". Szef partii Szacunek i Wolność (TISZA) przyznał, że cieszy go porażka PiS w wyborach parlamentarnych w Polsce.

– Byłem szczęśliwy, kiedy dowiedziałem się, że PiS przegrał, bo Polska była kluczowym sojusznikiem Orbana – stwierdził polityk. Dopytywany, czy chce "Warszawy w Budapeszcie", odparł, że Węgrzy stoją "przed ostatnią szansą na zmianę reżimu". – Jeśli to się nie stanie teraz, Węgrzy stracą nadzieję. Ale chcemy robić to po swojemu. To nie będzie więc Warszawa w Budapeszcie – zaznaczył.

Duża demonstracja na Węgrzech. Magyar uderza w Orbana

W niedzielę około 10 tys. Węgrów protestowało przeciwko Viktorowi Orbanowi w Debreczynie. Demonstrację zwołał Peter Magyar. W niektórych sondażach TISZA ma już 24 proc. poparcia – najwięcej spośród ugrupowań opozycyjnych. Lider węgierskiej opozycji przekonuje, że celem jego formacji politycznej jest wygranie wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2026 r.

– Chcę zakładać, że Orban odda władzę, a nie przemieni się w nowego Putina. Sądzę, że już wie, iż stracił zaufanie narodu, nawet jeśli muszą to jeszcze potwierdzić wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Zobaczymy też, co się stanie z dotychczasową opozycją, która moim zdaniem była częścią układu zbudowanego przez Orbana, przynajmniej jeśli chodzi o socjalistów byłego premiera Ferenca Gyurcsanya – powiedział Magyar.

– W skrajnym przypadku reżim Orbana mógłby pana zabić? – zapytał dziennikarz "Rz" Jędrzej Bielecki.

– Nie sądzę. Oni nie są aż tak głupi. W takim przypadku wybuchłaby na Węgrzech rewolucja. Już teraz niewiele do tego brakuje. Społeczeństwo jest bardzo rozdygotane – wskazał Peter Magyar.

