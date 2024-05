Rosyjski internet o serialu Marii Piewczich

Serial "Priedatieli" (ros. "Zdrajcy") budzi w rosyjskiej opinii publicznej ogromne emocje. A szczególnie wśród zwolenników opozycji. Jedni chwalą pod niebiosa, drudzy ostro ganią. Szefowa założonej przez Aleksieja Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją (FBK) Maria Piewczich demaskuje w dokumencie liberalnych demokratów, którzy rządzili Rosją w latach 90. Zarówno polityków, jak i oligarchów czy dziennikarzy. Przede wszystkim obóz jelcynowski. Oskarża ich o to, że doprowadzili oni do dojścia Putina do władzy. I to nie tylko dlatego, że Putina na prezydenta namaścił Jelcyn.