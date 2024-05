Lewica argumentuje. Węgry są "związane z Putinem", więc trzeba znieść jednomyślność w UE

W środę na antenie Polskiego Radia o koncepcji mówiła przewodnicząca klubu Lewicy i kandydatka tego ugrupowania w wyborach do unijnego parlamentu, Anna Maria Żukowska.

Znieść liberum veto, bo Węgry, bo Putin

Konfederacja argumentuje, że wyzbywanie się kompetencji postawienia w razie potrzeby weta ze strony niepodległego jeszcze państwa i godzenie się na narzucanie mu każdorazowo woli z zewnątrz, jest nie tylko głupie i skrajnie nierozsądne, ale jednocześnie sprzeczne z zasadą demokracji. Przedstawiciele prawicy ostrzegają, że Polska zostanie zdegradowana do roli prowincji. Inaczej sprawę postrzega Lewica.

Poseł Żukowska oceniła, że historycznie rzecz biorąc liberum veto zaszkodziło Polsce. Zdaniem Lewicy teraz szkodzi Unii Europejskiej, więc trzeba je zlikwidować. Tradycyjnie w takich sytuacjach w narracji pojawiła się postać Władimira Putina.

– Mamy podobną sytuację, w której jeden kraj, taki jak Węgry, bo przecież mieliśmy tych przykładów już sporo, jest w stanie zablokować absolutnie wszystkie zmiany, których chce większość innych państw europejskich. I uważamy, że to nie jest dobre rozwiązanie, żeby jeden kraj, który jest teraz coraz mocniej związany z Rosją, z Putinem – jest taki kraj, w którym wygrały siły również mocno sympatyzujące z Rosją, czyli Słowacja – żeby takie kraje mogły blokować zmiany dla innych krajów, zmiany, które np. właśnie będą dotyczyć czy to energetyki, czy to innych rozwiązań, czy to wsparcia dla Ukrainy, to nie jest to naszym zdaniem dobre – powiedziała Żukowska.

Lewica chce zniesienia zasady jednomyślności dla dobra UE

O postulacie Lewicy mówił w poniedziałek 29 kwietnia europoseł Robert Biedroń. Przypomniał, że europejska i polska lewica chce zniesienia w Radzie Europejskiej UE zasady jednomyślności. Zasadę określił jako destrukcyjną. – Ona dla dobra Unii Europejskiej, przetrwania tego projektu, musi zostać zniesiona – powiedział.

