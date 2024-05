Suchoń: Thun jest polską patriotką. Załatwiła jednolite ładowarki

Politycy rozmawiali w Radiu ZET o nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w państwach Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca. W Polsce wybierzemy 53 europosłów. Chętnych nie brakuje. Mariusz Kamiński, Bartłomiej Sienkiewicz czy Borys Budka, to tylko niektóre znane nazwiska, które będą kandydować. Prowadzący Andrzej Stankiewicz pytał obecnych w studio polityków o niektóre kandydatury z ich formacji.

Thun została zapytana o kandydaturę Krzysztofa Hetmana z PSL, który ubiega się o mandat do PE mimo, że od niedawna jest ministrem rozwoju. – Krzysztof Hetman, minister rozwoju, ważny resort wydawałoby się, i on porzuca zaszczytny urząd ministra RP po czterech miesiącach i chce dostać się do PE, zresztą nie ze swojego okręgu z Lubelszczyzny, tylko stał się Wielkopolaninem – zwrócił uwagę Stankiewicz

– On się nie stał Wielkopolaninem tylko kandyduje z Wielkopolski. – odparła polityk z ugrupowania Hołowni. – Praca w Parlamencie Europejskim, to nie jest tak, że pracuje się tylko dla jednego regonu. Pracuje się po pierwsze dla całej Unii Europejskiej, po drugie dla całej Polski – wyraziła swoją optykę. – Oczywiście reprezentuje się swój region, to znaczy trzeba być wyczulony co dla tego regionu jest specjalnie dobre – dodała.

Suchoń: To pokazuje, że Róża jest patriotką

Teraz o słowa Thun pytany był polityk Polski 2050 poseł Mirosław Suchoń. – Dlaczego "jedynką" na waszej liście jest osoba, która uważa, że najpierw służby się Brukseli, a dopiero później Polsce? Jaką to wam daje wiarygodność, skoro osoba jawnie antypolska jest u was "jedynką". Chodzi oczywiście o Różę Thun – pytanie od słuchacza odczytał w Radiu Zet prowadzący Bogdan Rymanowski.

– Ja muszę głęboko zaprotestować, ponieważ Róża jest polską patriotką – odparł Suchoń. – Jeżeli popatrzymy np. na taką prostą sprawę jak ładowarki i gniazda przy telefonach, to właśnie dzięki Róży w całej Europie będziemy mogli używać jednego standardu, dzięki czemu życia nasze stanie się prostsze. To było działanie na poziomie Brukseli, ale służy także Polakom, bo Polacy przecież są Europejczykami – stwierdził poseł.

Czytaj też:

Chwedoruk: PO będzie musiała zadowolić się drugim wynikiem w wyborach do PECzytaj też:

Sondaż: Jak Polacy oceniają start Obajtka w wyborach do PE?