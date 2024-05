Badanie: Europejczycy bardziej boją się imigracji niż zmian klimatycznych

Ogólnoświatowe badanie zlecone przez zespół doradców Fundacji Sojuszu Demokracji z siedzibą w Danii pokazuje, że w Europie spada odsetek osób przekonanych, że to zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla demokracji. Rośnie za to odsetek osób, które uważają kwestię nielegalnej imigracji za najbardziej niepokojącą. Biorąc pod uwagę populację ogólnoświatową największym zagrożeniem jest wojna i brutalny konflikt, a w następnej kolejności bieda i głód oraz zmiany klimatyczne.

Badanie przeprowadzono w 53 krajach, w tym w demokracjach i autokracjach, które reprezentują ponad 75 procent światowej populacji. Zbadano postawy wobec demokracji, priorytety rządu i stosunki międzynarodowe.

Niezadowolenie ze stanu demokracji było postrzegane jako „bardzo powszechne w USA, Europie i innych krajach o długiej tradycji demokratycznej”.

Europa boi się imigracji

Najbardziej jaskrawym przykładem zmian w postrzeganiu zagrożeń są Niemcy. To w tym kraju żyje największy odsetek ludzi, którzy uważają, że rząd powinien skupić się na powstrzymaniu imigracji.

"W 2024 r. po raz pierwszy ograniczenie imigracji stanie się dla większości Europejczyków ważniejszym priorytetem niż walka ze zmianami klimatycznymi. Nigdzie to odwrócenie nie jest bardziej uderzające niż w Niemczech, które obecnie przodują na świecie z najwyższym odsetkiem osób pragnących, aby ich rząd skupił się na ograniczeniu imigracji – na pierwszym miejscu we wszystkich innych priorytetach – i obecnie prawie dwukrotnie wyższym niż walka ze zmianami klimatycznymi" – czytamy w raporcie.

W 2022 roku ok 25 proc. Niemców wskazywało imigrację jako największe zagrożenie. W 2024 roku odsetek ten wzrósł do 44 proc. Z kolei dwa lata temu ok. 33 proc. badanych wskazywało zmiany klimatyczne jako największe zagrożenie. W tym tok jest to tylko 25 proc.

