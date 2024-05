Polacy i Ukraińcy ocenili siebie nawzajem. Opinie są jednoznaczne

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego opublikowało właśnie raport zatytułowany "Stabilność vs. Niepewność. Młodzi Polacy i Ukraińcy o sobie i sąsiadach". Wyłania się z niego zróżnicowany obraz postaw i ocen, jakie formułują wobec siebie przedstawiciele młodego pokolenia z obu narodów.

Oceny Polaków i Ukraińców

Respondenci zostali poproszeni o ocenę stosunków między oboma krajami. Wśród Polaków przeważała ocena neutralna (48 proc.). Pozytywnie relacje między państwami oceniło 23 proc. badanych, a negatywnie – 29 proc. Wśród Ukraińców odsetek pozytywnych ocen jest znacznie wyższy – 48 proc. Nasze stosunki za neutralne uważa 40 proc. ankietowanych, a 12 proc. ocenia je jako złe.

Polacy postrzegają Ukraińców przede wszystkim jako sąsiadów (40 proc.), nieprzyjaciół (16 proc.) oraz przyjaciół, sojuszników i konkurentów (wszystkie odpowiedzi po 8 proc. wskazań). Ukraińcy widzą w Polakach sąsiadów (36 proc.), przyjaciół (24 proc.) oraz sojuszników i "braci i siostry" (po 13 proc.).

Najlepszą ocenę wśród Polaków zebrali Czesi. 55 proc. badanych oceniło, że czeskie państwo ma pozytywne nastawienie do Polaków, a 58 proc., że takie nastawienie mają sami Czesi. Jeśli chodzi o Ukraińców, to tylko 34 proc. respondentów uważa, że ukraińskie państwo ma dobre nastawienie do nas. W przypadku samych Ukraińców odsetek ten wynosi 37 proc.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda wśród Ukraińców. 75 proc. z nich uważa, że państwo polskie jest do nich pozytywnie nastawianych. 66 proc. badanych ma takie samo zdanie w kwestii polskiego społeczeństwa.

– Młodzi Ukraińcy, doświadczeni przez wojnę, przechodzą kurs przyśpieszonej dorosłości i rozumieją, jak ważna Polska jest dla Ukrainy – ocenił dr Łukasz Adamski, historyk i wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego.

