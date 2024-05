Rząd wycofał skargi na UE. "Dlaczego nie walczą"

– Zielony Ład to dzieło brukselskich biurokratów i europejskich partii, do których należą politycy z Platformy Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Polski 2050. To oni stworzyli to monstrum i za nim głosowali – stwierdził Morawiecki na opublikowanym nagraniu.

Jednocześnie zapewnił, że jego rząd "protestował przeciw Zielonemu Ładowi".

Rząd wycofał skargi. "Dlaczego nie walczą?"



Były premier stwierdził, że w 2019 roku postawił weto na Radzie Europejskiej. – Chroniłem Polaków przed wariactwami. Właśnie dlatego europejscy biurokraci na czele z Fransem Timmermansem zaczęli omijać Radę Europejską – łamiąc przy tym traktaty. Przegłosowali szkodliwe rozwiązania w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii – przy naszym sprzeciwie – mówił.

Morawiecki dodał, że jego rząd zaskarżył te decyzje do Trybunału, ale gdy tylko PO przejęła władzę, natychmiast wycofano skargi. –Odpowiedzialny rząd nadal by walczył. Dlaczego tego nie robią? Odpowiedź jest prosta. Oni chcą, by ich deal z europejskimi biurokratami... pozostał ukryty – mówił Morawiecki w spocie.

– My mówimy "NIE" dla: dyrektywy budynkowej, czyli sankcji, kar, obciążania wysokimi kosztami mniej zamożnych Polaków – tych, których nie stać na ocieplenie domu i wymianę pieca. Mówimy "NIE" dla ETS – opłat za emisję CO2 dla ogrzewających domy węglem czy gazem. To nawet 500 zł więcej za tonę węgla. Mówimy "NIE" dla zabicia rolnictwa przez ugorowanie, zakazy dla środków ochrony roślin albo zalewanie pól uprawnych. I mówimy 'NIE" bezsensownemu zakazowi produkcji samochodów spalinowych – kontynuował.

Referendum ws. Zielonego Ładu?

W Polsce powoli zaczyna się budzić sprzeciw przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Przyczyną są horrendalne koszty Zielonego Ładu, które przekładają się na rosnące ceny i problemy finansowe kolejnych przedsiębiorstw – tych małych i średnich, nie koncernów. Na razie w zależności pomiędzy pauperyzacją o unijną klimatyzmem zorientowali się rolnicy, którzy protestują w wielu krajach Europy.

Zielony Ład jest forsowany przez polskie władze. Jednak w związku z narastającym sprzeciwem Polaków, pojawiły się głosy o poddaniu sprawy pod referendum.

– Nie uważam, że Zielony Ład powinien być przedmiotem referendum. To jest agenda, która musi być realizowana, ale w zgodzie społecznej – oznajmiła minister. Polityk nie sprecyzowała, dlaczego "musi" i kto konkretnie postanowił, że ma być realizowana.

