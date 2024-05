Hołownia zaskoczył ws. UE: To jest na głowie postawione

W sobotę odbyła się konwencja wyborcza Trzeciej Drogi. "Bądźmy sobą w Europie" – tak brzmi hasło formacji w wyborach do europarlamentu. – My nie jesteśmy w Europie, tylko jesteśmy Europą. Od 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej i to jest stwierdzenie faktu – mówił Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 podkreślił, że należy mieć "bardzo pragmatyczne podejście do UE".

Hołownia: To jest na głowie postawione

Podczas swego wystąpienia Hołownia skrytykował UE za hipokryzję i podwójne standardy.

– Czas w UE skończyć z dwulicowością, że wymaga się więcej od naszych własnych producentów, biznesów niż wymaga się od tych z zewnątrz. To jest na głowie postawione. To nie może tak być. UE ma narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Są to cła, różnego rodzaju polityki, schematy, których może używać. Nie może być tak, że przychodzi polski przedsiębiorca, rolnik i mówi: "dlaczego ja mam robić to, a nie wymagacie tego od tych, których towary wjeżdżają na nasz rynek?" – mówił Hołownia.

Co z Zielonym Ładem?

Lider Trzeciej Drogi odniósł się również do kontrowersyjnego unijnego projektu Zielony Ład. Hołownia zapewnił, że podziela troskę o klimat, planetę i o kształt naszej energetyki, ale "nie można ludziom mówić w ten sposób, arbitralnie, że teraz będzie tak, bo tak ma być".

– UE jest wspaniałą organizacją, świetnym mechanizmem, jedynym takim, ale to nie jest mechanizm idealny – ocenił Hołownia. – Mamy prawo asertywnie mówić w niej, co nam się podoba, a co nie i przekonywać naszych przyjaciół z Brukseli i innych krajów, że np. w Polsce, z naszym transportem, nie jest dobrą drogą mówienie o tym, że wprowadzimy podatek od samochodów spalinowych, bo to zachęci wszystkich Polaków do posiadania elektryków. To nie metoda kija, a metoda marchewki powinna być tutaj stosowana – kontynuował.

Czytaj też:

Prof. Leszek Marks: W skali globalnej wpływ człowieka na klimat jest znikomy albo żadenCzytaj też:

"Precz z Zielonym Ładem". Hołownia: Wniosek o referendum prawdopodobnie trafi do Sejmu