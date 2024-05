Powrót Rasputina

Właśnie się dowiedziałem, że nowa władza wszczęła procedurę usuwania pomnika smoleńskiego z placu Piłsudskiego. Tego, pod którym prowokator położył obelżywy wobec śp. Prezydenta „wieniec”, którego usunięcie ma być powodem pozbawienia Jarosława Kaczyńskiego immunitetu poselskiego.

Co ma Smoleńsk do Rasputina? Otóż przywoływałem sytuację w Rosji po obaleniu cara, kiedy to słaby rząd socjalisty Kiereńskiego i jego koalicjantów stanął przed wielkimi oczekiwaniami, których nie był wstanie nie tylko zaspokoić, lecz także nawet ogarnąć. Głód, doprowadzenie wojny do zwycięstwa, bunty społeczne.