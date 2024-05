Kaczyński: To będzie punkt, w którym odwróci się bieg dziejów

Prezes PiS uczestniczył w sobotę w spotkaniu z mieszkańcami Sompolna. – Spotykają się państwo z nami, żeby Unia była dla ludzi, a nie przeciw, żeby miała służyć wszystkim – podkreślał.

Kaczyński: To zmieni bieg dziejów w Unii Europejskiej

Podczas spotkania Kaczyński zachęcał do głosowania na PiS w najbliższych wyborach. – Historia toczy się dalej. W perspektywie wyborów europejskich myślimy, że to będzie punkt, w którym bieg dziejów się odwróci, bieg dziejów w Unii Europejskiej – podkreślał.

Kaczyński wskazał, że jego partia nie jest przeciwko Unii Europejskiej, tylko domaga się jej zmiany.

– Unia powinna powrócić, do wydawałoby się oczywistej, zasady, która teraz jest nieustannie łamana, że trzeba przestrzegać prawa. To zostało zastąpione zasadą, która jest najgorszą z możliwych – kto silniejszy, ten lepszy – na to nie możemy się zgadzać – mówił. – Trzeba przestrzegać prawa, a prawem Unii Europejskiej są traktaty – kontynuował.

W dalszej części wystąpienia Kaczyński stwierdził, że Zielony Ład "jest ustawą antypolską, uderzającą w rolnictwo". Prezes PiS stwierdził, że jego formacja opowiadała się za wprowadzeniem zupełnie innego, o wiele łagodniejszego projektu, który miał być przyjazny dla rolników.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Każdy komitet wyborczy mógł w danym okręgu zgłosić listę kandydatów, których liczba nie mogła być mniejsza niż pięć i większa niż dziesięć. Parytet kobiet i mężczyzn na liście musi wynosić co najmniej 35 proc. Każda lista wyborcza musiała być poparta co najmniej 10 tys. podpisów obywateli. Chyba, że komitet uzyskał zaświadczenie PKW uprawniające do zgłoszenia listy bez podpisów poparcia. Zaświadczenie takie mogły otrzymać komitety, które zarejestrowały listy w siedmiu okręgach.

Sondaż: Zaskakujący wynik PiS

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość niemal zrównały się poparciem. Na KO chce zagłosować 30,8 proc. badanych, a na PiS – 30,6 proc. Wyniki są o tyle ciekawsze, że jeszcze w marcu różnica między partiami wynosiła 9 punktów procentowych na korzyść KO.

