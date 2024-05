Brudziński o słowach Tuska: Okazały się prorocze

W Polsce trwa czarna seria pożarów. W piątek zapaliły się składowiska śmieci w Siemianowicach Śląskich. W niedzielę w Warszawie doszło do pożaru Kampinoskiego Parku Narodowego oraz hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej. Z kolei w poniedziałek w nocy doszło do pożaru w zajezdni autobusowej w Bytomiu na Śląsku.

Brudziński uderza w Tuska

Prawo i Sprawiedliwość krytykuje obecny rząd za brak odpowiedniej reakcji i zarządzania kryzysowego. Joachim Brudziński nawiązał do słów Donalda Tuska i wytknął premierowi, że "bardzo szybko go dogoniły". Chodzi o wpis ówczesnego lidera KO z lipca 2023 roku, kiedy doszło do pożaru składowiska odpadów w Zielonej Górze. Opozycja nie zwykle zacięcie krytykowała wtedy Zjednoczoną Prawicę za katastrofę.

– Bardzo szybko dogoniły słowa głównego picera polskiej polityki, pana Donalda Tuska, który jeszcze parę miesięcy temu łatwo rzucał takie określenia jak chociażby "smród tej władzy rozciąga się nad Polską”. Okazały się to słowa prorocze – powiedział podczas konferencji prasowej.

Brudziński domaga się reakcji nie tylko szefa rządu, ale także ministra spraw wewnętrznych i administracji.

– Proszę państwa, zadaję pytanie panu premierowi. Gdzie w tym całym jego politycznym picu, w tym całym jego politycznym hejterstwie są politycy odpowiedzialni za zarządzanie sytuacją kryzysową? Jako były szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, nie stawiam zarzutu panom Tuskowi, Kierwińskiemu, innym politykom, że nie wyręczają odpowiedzialnych służb, bo to Państwowa Straż Pożarna, czy Policja, czy inne służby są odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom, ale to politycy są odpowiedzialni za to, aby w sytuacji kryzysowej umiejętnie zarządzać informacją – stwierdził europoseł PiS.

