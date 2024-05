"To wyborcy wygrywają i przegrywają wybory". Tusk zamieścił kolejny wpis

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów. W skład rządu Donalda Tuska weszli: Hanna Wróblewska jako minister kultury i dziedzictwa narodowego, Tomasz Siemoniak jako minister spraw wewnętrznych i administracji, Krzysztof Paszyk jako minister rozwoju i technologii oraz Jakub Jaworowski jako minister aktywów państwowych. Z Radą Ministrów pożegnali się tym samym: Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, Krzysztof Hetman i Borys Budka, którzy kandydują w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Po uroczystości Donald Tusk postanowił zwrócić się za pośrednictwem mediów społecznościowych do odchodzących członków swojego gabinetu. "Dziękuję odchodzącym dziś ministrom za przywracanie normalności. Bo normalność to telewizja publiczna, w której wolno krytykować rząd. Normalność to aresztowanie ważnych polityków-przestępców, nawet jeśli ktoś bardzo ważny trzyma nad nimi ochronny parasol" – napisał szef rządu.

"Przegrywasz swoją walkę, nie czyjąś. Walkowerem"

Premier opublikował w poniedziałek na portalu X kolejny wpis odnoszący się do wyborów do europarlamentu, które odbędą się 9 czerwca. "Nie idziesz na wybory, bo się zmęczyłeś? Bo wkurzył cię ten czy inny minister? Pamiętaj: to wyborcy wygrywają i przegrywają wybory. Bo głosują za czymś, nie za kimś. Na przykład za Europą albo za Rosją. Nie głosujesz – przegrywasz swoją walkę, nie czyjąś. Walkowerem" – stwierdził Donald Tusk.

twitter

W sieci pojawiła się fala komentarzy. "Pan Donald Tusk tak zmęczył się pracą, że teraz wyborców będzie pouczał w zakresie pracowitości" – ocenił Piotr Müller, poseł PiS.

twitter

"Czytaj: już wiemy, że nawet największych żelaźniaków nie przekonamy inaczej niż bełkotem o tym, iż Kaczyński jest agentem Putina" – skomentował Wiktor Świetlik, dziennikarz i publicysta.

twitter

"Sondaże dojechały i zaczyna wychodzić ciepła woda w kranie i olanie CPK? Jak mi przykro. Więcej pisania o PiS-ie, panie premierze. Na pewno da efekt" – wskazał Patryk Spaliński, działacz społeczny.

twitterCzytaj też:

Konfederacja składa do prokuratury zawiadomienie na premiera TuskaCzytaj też:

Hołownia uderza w Tuska: Zły pomysł