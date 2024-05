Lisicki: Prezydent brzmi, jakby chciał wejść do rządu Tuska

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia szefów czterech resortów, objętych rekonstrukcją rządu. – Mam nadzieję na dobrą współpracę (…) Życzę wszystkim państwu ministrom pomyślności. Dziękuję, że państwo podejmujecie te obowiązki w trudnych (...) czasach. Wierzę w to głęboko, że będzie to z pożytkiem dla Rzeczypospolitej – powiedział prezydent po zaprzysiężeniu, apelując do premiera i wicepremierów o współpracę.

– Jestem otwarty na współpracę, jestem otwarty (…) na dialog, mimo tego, że teoretycznie wywodzimy się z różnych środowisk politycznych i z różnych, można powiedzieć, obozów politycznych. Ja jestem otwarty na dialog, bo sprawy Rzeczypospolitej leżą mi na sercu przede wszystkim – podkreślił Duda.

Lisicki: Jestem zawiedziony

Wystąpienie głowy państwa komentował w Telewizji Republika redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Ta wypowiedź prezydenta, szczerze mówiąc, mnie dosyć mocno zdziwiła. To brzmiało trochę tak, jakby prezydent chciał zostać członkiem tego rządu. Poza tym w iluś miejscach, wydaje mi się, że wygłaszał tezy całkowicie zaskakujące. Unia Europejska, o której mówił dużo jawiła się jako kraina mlekiem i miodem płynąca. W zasadzie Polska powinna zaangażować w budowę Zielonego Ładu i innych przedsięwzięć. Prezydent widzi wszystko w sposób różowo-optymistyczny, kompletnie nie dostrzegając problemów – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy".

– A to, co wygłosił na końcu nt. nowej minister kultury, to tak jakby zapomniał, co robił wcześniej Bartłomiej Sienkiewicz, systematycznie niszcząc to, co zostało zbudowane. Mam wrażenie, że prezydent obudził się w innym świecie, w którym ja żyję – przekonywał Lisicki.

Redaktor naczelny przypominał, że Hanna Wróblewska zorganizowała w Galerii Zachęta akcję "Czyścimy Zachętę". – Ona się teraz dokonała i była czyszczeniem Zachęty ze straszliwych miazmiatów PiS-owskich. Oczywiście ja teraz też mogę wyrażać nadzieję na wszystko i dlaczego nie, ale chciałbym od prezydenta, żeby nawet jeśli chce się wykazać dobrą wolą, wolą współpracy, to nie może zapominać o rzeczach podstawowych i o pilnowaniu pewnych zasad, do czego został powołany. W innym razie powinien zapisać się do tego rządu. Jestem bardzo rozczarowany tym wystąpieniem, tym, jak prezydent mówi, pomijając kwestie dyskusyjne – podkreślił publicysta.

