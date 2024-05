Zaskakujące doniesienia ws. Szmydta. Straż Marszałkowska ujawnia

Do sądu trafił wniosek o zastosowanie wobec byłego już sędziego Tomasza Szmydta tymczasowego aresztu. Wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu jest warunkiem wszczęcia poszukiwań listem gończym. W piątek Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu Tomaszowi Szmydtowi zarzutów szpiegostwa z art. 130 Kodeksu karnego paragrafy 1 i 5.

Straż Marszałkowska ujawnia nowe informacje

Waldemar Buda przytoczył na konferencji prasowej informacje przekazane przez Straż Marszałkowską, z których wynika, że 29 kwietnia 2022 roku Tomasz Szmydt w Sejmie był na zaproszenie indywidualne poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz.

– Szanowni państwo to nie jest żadne domniemanie, Straż Marszałkowska odpowiedź z wczoraj, więc dzisiaj mamy pełną jasność, że ten człowiek funkcjonował w życiu publicznym, również dzięki znajomościom z przedstawicielami KO. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to był dobry kolega KO, to był dobry kolega pani poseł Gasiuk-Pihowicz – stwierdził Waldemar Buda na konferencji w Sejmie.

Polityk kontynuował, że aby wejść do Sejmu na zaproszenie indywidualne, trzeba się wcześniej umówić. – Relacja sędziego Tomasza Szmydta była wręcz zażyła, skoro pozwalała im w ten sposób współpracować. Myślę, że od dzisiaj inaczej będziemy mówili o panu Tomaszu Szmydtcie i jego powiązaniach z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. Pan Tomasz Siemoniak powinien pierwszy ten dokument zbadać, a jeżeli pan Donald Tusk mówi o komisji, to to jest pierwszy dokument, który powinien być analizowany – stwierdził.

– To nie jest już jakaś interpretacja, to nie jest tak, że pan sędzia Szmydt był po prostu celebrytą niektórych mediów, że był tylko promowany. Pan sędzia Szmydt był zapraszany do polskiego Sejmu jako ekspert. Był ekspertem pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz. To jest temat, który powinien być bardzo dobrze zbadany przez ministra Koordynatora ds. Służb Specjalnych i o to wnioskujemy – mówiła z kolei poseł Małgorzata Gosiewska.

