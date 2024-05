Mentzen: Biznes robi się z ludźmi

DoRzeczy.pl: Czym jest konferencja Everest 2024 i do kogo jest adresowana?

Sławomir Mentzen: Konferencja Everest jest wydarzeniem dla przedsiębiorców i odbędzie się 28 oraz 29 maja w Katowicach. Jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy chcą poznać innych przedsiębiorców, aby pomóc sobie w rozwijaniu biznesu. Jest dla ludzi, którzy chcą nauczyć się czegoś od doświadczonych prelegentów, uzyskać nowe możliwości biznesowe, rozwinąć swoją firmę.

Czy możemy uznać, że Everest jest znaczącym wydarzeniem na mapie kraju, jeśli chodzi o tego typu eventy?

Z pewnością. Mamy naprawdę bardzo ciekawych prelegentów i to już drugi rok z rzędu. Mamy bardzo rozbudowany i zorganizowany networking. Networking nie polega u nas na poznawaniu ludzi na przerwie kawowej. Zamiast tego, mamy kilka różnych zorganizowanych networkingów: Business Speed Dating, Mastermindy, czyli gry dla przedsiębiorców, gdzie mogą się wymienić doświadczeniami oraz Speed Consulting. Zatem zarówno prelegenci, jak i networking są na najwyższym światowym poziomie.

Czym jest Business Speed Dating?

Poprzez naszą aplikację uczestnicy zapisują się do konkretnego stolika, gdzie mają około minuty na rozmowę z osobą, która siedzi po drugiej stronie. Następnie rozmawia się minutę z kolejną osobą. Jest to inspirowane szybkimi randkami. Chodzi o to, żeby porozmawiać, z jak największą liczbą ludzi w krótkim czasie, żeby zorientować się w ciągu jednej minuty, czy jest sens, żeby rozmawiać później z tym kimś dłużej. Stoliki będą ogólne, przeznaczone dla różnych branż, jak i ściśle branżowe, dedykowane przedsiębiorcom z konkretnej branży.

Czy podczas konferencji będzie się można czegoś dowiedzieć o tym, jak działać w biznesie w przyszłości, w warunkach np. narzucanych nam przez Unię Europejską?

Panelu dotyczącego Unii Europejskiej nie mamy. Mamy panel inwestorski, z którego słuchacze będą mogli się dowiedzieć, w jaki sposób pozyskać fundusze za pomocą giełdy. Ostatnio sam przeszedłem przez tę drogę. Udało mi się przeprowadzić ofertę publiczną i chciałbym, żeby ludzie, którzy mi w tym pomogli np. Wojciech Iwaniuk z Domu Maklerskiego INC mogli powiedzieć, w jaki sposób inni przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych możliwości. Mamy wśród mówców Pawła Ossowskiego, prezesa firmy Zarys, która w Polsce wygrywa największą liczbę przetargów i jest największym dostawcą sprzętu medycznego. Tym, na co zwracałem uwagę jest to, żeby wszyscy prelegenci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem i żeby nie zajmowali się sprzedawaniem swoich własnych usług, co często dzieje się na tego typu konferencjach.

Czy dziś w Polsce jest łatwiej, czy trudniej prowadzić biznes niż np. dziesięć lat temu?

Polska się zmieniła przez ostatnie dziesięć lat. Konkurencja w wielu branżach jest większa. Warunki prowadzenia biznesu są gorsze. Mamy rosnące ceny energii i konkurencyjność europejskiej gospodarki jest niższa niż jeszcze dziesięć lat temu. Zatem są mega trendy, które są dla Europy niekorzystne. Z drugiej strony, mamy znacznie lepszą infrastrukturę. Łatwiej jest wszędzie dojechać, działa wiele systemów informatycznych ułatwiających pracę. Ciężko jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bowiem wiele rzeczy dziś robi się łatwiej, jednak długoterminowa perspektywa dla Europy i Polski jest słabsza.

Jak pan zachęci niezdecydowane osoby do udziału w konferencji Everest 2024?

Mamy świetnych prelegentów, którzy opowiedzą jak im udało się odnieść sukces, w tym wypromować markę osobistą, jak Krzysztof Stanowski czy Jacek Bartosiak. Wystąpi również ekspert od sztucznej inteligencji Wojciech Kaczmarczyk, który opowie o stosowaniu AI w biznesie, bo to kolejna rewolucja, która się dzieje. Biznes robi się z ludźmi, a na Evereście będzie bardzo dużo przedsiębiorców z różnych branż. Konferencja jest pomyślana w taki sposób, żebyśmy się wszyscy od siebie czegoś nauczyli. Przedsiębiorcy często mają ten problem, że nie mają z kim porozmawiać o swoim biznesie. Tego rodzaju konferencje są wyjątkową okazją do podzielenia się swoimi problemami i wyzwaniami oraz otrzymania rady od kogoś kto mierzy się lub mierzył z podobnymi kwestiami.

