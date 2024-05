Bielan: Służby specjalne muszą być wyjątkowo czujne w najbliższych dniach

W środę doszło do zamachu na premiera Słowacji. Robert Fico został wielokrotnie postrzelony. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Handlova pod Bratysławą, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie słowackiego rządu. Polityk wyszedł przed miejscowy dom kultury i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Fico przeszedł dwie operacje w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy i znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny, ale bardzo poważny.

Napastnikiem, który strzelił do premiera Fico, jest najprawdopodobniej 71-letni emeryt Juraj C. z Levic. W internecie pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna wyjaśnił motywy swojego czynu. Jak mówił, podjął decyzję o zamachu, ponieważ nie zgadza się z polityką rządu.

"Służby specjalne muszą być wyjątkowo czujne"

– Z całą pewnością po takim incydencie, po takim zamachu budzą się osoby zaburzone, więc nasze służby specjalne, Służba Ochrony Państwa chroniąca najważniejszych polityków, muszą być wyjątkowo czujne w najbliższych dniach. A my wszyscy musimy dbać o to, żeby obniżyć poziom agresji w debacie publicznej, nie prowokować, nie inspirować tego rodzaju ludzi – skomentował w audycji "Sedno Sprawy" Radia Plus europoseł PiS Adam Bielan.

Polityk podkreślił, że takie sytuacje, jak atak na premiera Słowacji, mogą uaktywnić osoby niezrównoważone psychicznie, dlatego szczególnie aktywne i ostrożne powinny być teraz nasze wszystkie służby.

"Atak na demokrację"

Zarówno prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, jak i słowacka opozycja uznała atak na premiera kraju Roberta Fico za "atak na demokrację". Z kolei członkowie koalicji rządzącej winą za zamach obarczają dziennikarzy.

– To oczywiste, że atak jest wynikiem konfliktu społecznego – stwierdził Andrej Danko, lider koalicyjnej partii SNS (Słowacka Partia Narodowa).

