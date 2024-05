"Koalicja zamordystów". Oburzenie po decyzji Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym w stołecznych urzędach nie będzie można eksponować symboli religijnych. Urzędnicy mają także używać włączającego języka, używać feminatywów oraz wyrażeń neutralnych płciowo. Wszystko to w ramach walki z dyskryminacją.

Jak podkreśliła rzecznik prasowa ratusza, Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło tego typu przepisy.

Oburzenie po decyzji Trzaskowskiego

Decyzja prezydenta Trzaskowskiego wywołała oburzenie internautów. Wielu z nich przywołało słynne słowa innego polityka Platformy Obywatelskiej, Sławomira Nowaka, o "opiłowywaniu katolików".

"Trzaskowski w akcji. Za rok może być prezydentem całego państwa" – napisał Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy".

"Rafał Trzaskowski właśnie zakazał eksponowania symboli religijnych w Warszawie. Rozumiem, że zakaz obejmuje również takie symbole religijne jak chanukia?" – pyta Adam Wielomski.

"Pan Trzaskowski w Warszawie: gwałt na konstytucji, wolności i zdrowym rozsądku. Przyjdzie do urzędu klient i powie: "I want you to call me Loretta" i urzędnik ma się podporządkować. Mam nadzieję, że te brednie zostaną skutecznie zaskarżone" – stwierdził Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".

"W warszawskich urzędach tęczowe flagi mile widziane a krzyże zakazane? Konstytucja chroni prawo do publicznego wyznawania wiary. Każdemu. Także urzędnikowi. Takiej gwarancji w niektórych krajach nie ma. W Polsce jest. Atak Trzaskowskiego na wolności konstytucyjne zaskarżymy" – zapowiedział Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

"Prezydencie Warszawy @trzaskowski_ – możesz siłą usunąć krzyże ze swoich urzędów. Możesz karać urzędników za modlitwy. Ale wiary w ludziach nigdy nie pokonasz" – napisała poseł Suwerennej Polski Beata Kempa.

"Co dalej? Zakaz wywieszania polskich flag? Jedzenia mięsa? Zakaz wstępu uczniów w plecakach z kucykami Pony do szkół? Koalicja zamordystów" – stwierdził Kamil Starczyk.

