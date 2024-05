Sejm przedłużył socjal dla Ukraińców. Konfederacja wskazuje najbardziej bulwersujące świadczenia

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu oraz przedłużenie kilkunastu świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy. Przeciwko był jedynie klub Konfederacji, a także 14 posłów PiS. Ponadto 20 przedstawicieli PiS wstrzymało się od głosu.

Berkowicz: Skandal. Nie ma powodu, żeby polski podatnik to finansował

– Najbardziej bulwersujący zestaw świadczeń to świadczenia wypłacane mężczyznom z Ukrainy w wieku poborowym – ocenił podczas konferencji prasowej poseł Konrad Berkowicz. Zaznaczył, że Polska i tak udziela sąsiadowi ogromnej pomocy finansowej i sprzętowej z pieniędzy podatników, a ci dodatkowo muszą jeszcze opłacać Ukraińcom świadczenia socjalne.

– Kolejnym skandalem jest to, że jeżeli przybyły Ukrainiec jest w wieku emerytalnym, to po jednym miesiącu przepracowanym w Polsce, dostaje polską emeryturę. Emeryturę, na którą nie pracował w przeciwieństwie do polskich emerytów i to oczywiście jest wypłacane ich kosztem – powiedział Berkowicz.

Wiceprezes Nowej Nadziei zwrócił uwagę, że wszystkie poprawki Konfederacji likwidujące socjal dla Ukraińców, zostały odrzucone. – Uważamy, że nie ma najmniejszego powodu, żeby polski podatnik ich finansował. W Polsce nie brakuje pracy. Każdy, kto chce pracować, dostanie pracę i […] utrzyma się. Jesteśmy zszokowani, że wszystkie kluby poza Konfederacją to przedłużyły – podkreślił.

Kamiński: Nadal będziemy zgłaszać poprawki

W dalszej części konferencji Krystian Kamiński przedstawił, co zakładały poszczególne poprawki odrzucone przez koalicję rządzącą i PiS w głosowaniu. Chodzi m.in. o zasiłki, 800 plus czy programy takie jak: rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenia dobry start.

Polityk podkreślił, że nie jest tak, jak być może wydaje się wielu politykom, że polski podatnik może wszystko udźwignąć. Zapewnił, że Konfederacja nie zgadza się na taki stan rzeczy i w przyszłości dalej będzie wnosić poprawki ograniczające socjal dla obywateli Ukrainy.

Konfederacja: Koniec socjalu na imigrantów

W lipcu ub. roku Konfederacja zaprezentowała 12- punktowy "Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej". Pierwszy punkt przewidywał likwidację socjalu do imigrantów.

Ugrupowanie postulowało, by do referendum, które było planowane wraz z wyborami do parlamentu (i ostatecznie się odbyło) dodać kolejne pytania. Pierwsze pytanie miało dotyczyć zagadnienia, o które chciał Polaków zapytać obóz rządzący, a więc przymusowej relokacji imigrantów. W drugim chodziło o świadczenia socjalne dla imigrantów niebędących obywatelami Unii Europejskiej.

Trzecie dotykało problemu emerytur dla obywateli innych państw, do których dopłacają Polacy. W wyniku umowy zawartej przez władze za rządów PO-PSL jedna składka do ZUS wystarczy, by obywatel Ukrainy lub Białorusi mógł dostać polską emeryturę minimalną.

Mentzen: Popierają programy socjalne i jednocześnie dziwią się, że jest wysoki dług

Przedstawiciele Konfederacji konsekwentnie nalegają, by rządzący skończyli z polityką rozdawnictwa socjalnego.

"(…) Każdy z waszych klubów odpowiada za obecny poziom zadłużenia, odpowiada za miejsce, w którym się w tym momencie znaleźliśmy. To jest też ciekawe, że wy się oburzacie w swoich wystąpieniach, jeszcze sprzed paru miesięcy, że mamy tak wysoki poziom zadłużenia, a jednocześnie wszyscy za tym głosowaliście. To jest jakieś ekonomiczne płaskoziemstwo, żeby popierać wielkie programy socjalne, a potem dziwić się, że to powoduje bardzo wysoki dług. Równie dobrze moglibyście walić się młotkiem w palec, a potem oburzać się, że palec was boli" – pisał w grudniu ub. r. Sławomir Mentzen.

