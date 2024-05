Adamowicz połączyła zamach na Fico z Kaczyńskim i Kurskim: Nie wolno mi milczeć

W środę doszło do zamachu na premiera Słowacji. Robert Fico został wielokrotnie postrzelony. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Handlova pod Bratysławą, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie słowackiego rządu. Fico przeszedł dwie operacje w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy i znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny, ale bardzo poważny.

Adamowicz: Nie wolno mi milczeć

Sprawę w zaskakujący sposób postanowiła skomentować Magdalena Adamowicz z KO. Polityk w swoim wpisie połączyła atak na premiera Słowacji z zabójstwem jej męża oraz Jarosławem Kaczyńskim i Jackiem Kurskim. Jak stwierdziła, nie chciała komentować wczorajszych wydarzeń, ale "nie wolno jej milczeć".

"Jarosław Kaczyński przywrócił do polityki Jacka Kurskiego. Nie chciałam tego komentować, mimo oburzenia jakie poczułam. Nie chciałam znowu wracać do morderstwa mojego męża, ponieważ dopiero co, pomału, zaczęłam radzić sobie z traumą. Ale zamach na premiera Roberta Fico i tak tę traumę przywołał na nowo i dał mi do zrozumienia, że nie wolno mi milczeć" – napisała w mediach społecznościowych.

Stwierdziła, że przypominanie, do czego prowadzi używanie nienawiści w polityce, jest jej obowiązkiem.

Adamowicz zwróciła się do Kaczyńskiego

Następnie poseł zamieściła list do prezesa PiS. Adamowicz zaatakowała prezesa PiS za umieszczenie Jacka Kurskiego na listach wyborczych do europarlamentu.

" Z siania nienawiści między Polakami uczynił Pan potwora do zdobywania i utrzymywania swojej władzy myśląc, że da się go kontrolować i trzymać na smyczy. A ten Pański potwór nienawiści z tej smyczy się zerwał i dokonał wielkiej zbrodni. Wciąż wierzę, że bez świadomego Pana zamiaru, choć Pana znajomość mechanizmów społecznych nie pozostawia wątpliwości, że musiał Pan spodziewać się konsekwencji swoich działań. Człowieka, który tego potwora nienawiści na Pana polecenie wyhodował, tresował i używał do szczucia Polaków przeciw Polakom, teraz wysyła Pan do Parlamentu Europejskiego jako reprezentanta Polski" – napisała.

twitter

"Panie Jarosławie Kaczyński, 5 lat to długo, ale myli się Pan, jeżeli myśli, że Polacy zapomnieli, co Pan i Jacek Kurski uczyniliście nie tylko mojemu mężowi, ale także każdej polskiej rodzinie, każdej grupie znajomych i przyjaciół, młodym i starszym, kobietom i mężczyznom. Jacek Kurski zabrał wszystkim Polakom możliwość normalnej rozmowy, siedzenia z rodziną spokojnie przy świątecznym stole, uśmiechania się do siebie nawzajem w sklepie czy na ulicy. Przez lata wlewał wiadrami truciznę nienawiści w każdy zakątek polskiego życia – i robił to na Pana polecenie" – przekonuje Adamowicz.

Czytaj też:

Tusk pokazał wiadomość od hejtera. Nieoczekiwana riposta ZandbergaCzytaj też:

"Oskarżano go o niemal wszystko". Politolog: Wobec Ficy przekroczono granice