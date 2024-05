Tusk: Putin? Nie, to powiedział Kaczyński wczoraj do swoich wyborców

"«Opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta! Wolność na Zachodzie się cofa». Putin? Nie, to Jarosław Kaczyński wczoraj do swoich wyborców na Podlasiu" – napisał Tusk w piątek na platformie X.

twitter

Tusk o słowach Kaczyńskiego. Co powiedział prezes PiS?

Komentarz premiera dotyczy czwartkowego wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Dąbrowie Białostockiej na Podlasiu. Podczas spotkania z wyborcami Kaczyński nawiązał m.in. do decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który podpisał rozporządzenie zakazujące krzyży w urzędzie, a urzędnikom – eksponowania symboli religijnych na biurkach.

Prezes PiS ocenił, że mamy do czynienia z "wojną religijną" i że "to będzie nam towarzyszyć, póki oni będą rządzić, bo ta opcja europejska jest właśnie taka – zniszczyć religię, zniszczyć to, w co ludzie wierzą, że są czymś więcej niż tylko homo sapiens, że są ludźmi, którzy mają duszę, że są ludźmi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga". – Chcą to zniszczyć, chcą z ludzi zrobić zwierzęta, my się tu w Polsce na to nie godzimy – dodał.

Według Kaczyńskiego "wolność na Zachodzie się cofa, tej wolności jest coraz mniej". – A z drugiej strony twierdzi się, że decydowanie o tym, czy jest się kobietą czy mężczyzną, to jest sfera wolności – tłumaczył.

Kaczyński: Kobieta i mężczyzna mają inne geny. Nic się na to nie poradzi

Wcześniej stwierdził, że "kobieta i mężczyzna mają inne geny, nic się na to nie poradzi, a jakieś zakłócenia zdarzają się mniej więcej raz na tysiąc wypadków (...)". – I wtedy oczywiście trzeba tym ludziom pomóc (...). Nikt temu nie przeczy – podkreślił.

– Ale jeżeli chodzi o pozostałych, no to jest tylko taka sytuacja, w której z jednej strony ludziom zabiera się wolność, wolność krytyki tych wszystkich dziwnych pomysłów, często nawet prowadzi to do uwięzienia w niektórych krajach, zabiera się różne inne prawa w sferze wolności, szczególnie wolności słowa – przekonywał Kaczyński, zaznaczając, że dotyczy to także internetu.



Czytaj też:

Kaczyński zwrócił się do Tuska. Zadał mu niewygodne pytanie