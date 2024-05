Poseł PO ujawniła nagranie księdza. W sieci zawrzało, fala komentarzy

Marta Wcisło to poseł Platformy Obywatelskiej, która jest kandydatką KO w nadchodzących wyborach do europarlamentu. Proboszcz jednej z parafii w Potoku Wielkim na Lubelszczyźnie krytycznie ocenił poseł Platformy Obywatelskiej, która zjawiła się na niedzielnej mszy. Przypomnijmy, że politycy PO opowiadają się wprowadzeniem tzw. aborcji na życzenie, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zakazał eksponowania w urzędach symboli religijnych.

Skandal w parafii, Wcisło nagrywa księdza

Sprawa dotyczy mszy z 5 maja, gdy po obchodach 100-lecia tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowano nabożeństwo w lokalnej parafii. Uczestniczyła w niej m.in. właśnie Marta Wcisło z Platformy Obywatelskiej. Tydzień później ksiądz Artur Dyjak stwierdził, że ta sytuacja miała "znamiona skandalu".

– Jako proboszcz chciałem najpierw serdecznie przeprosić, a jednocześnie też przestrzec na przyszłość – mówił duchowny. Ksiądz tłumaczył, że Wcisło popierała w Sejmie liberalizację aborcji. – jeśli ktoś, prezentując naukę przeciwną Kościołowi i zaciągając karę ekskomuniki, uczestniczy w liturgii tak blisko, to jest po mojemu niepoprawne (...). Ale jeśli później idzie na oczach całej wspólnoty i moich do komunii świętej, to już jest skandal – stwierdził ks. Dyjak.

Wcisło w mediach społecznościowych opublikowała nagranie z wystąpieniem księdza.

– Ksiądz proboszcz de facto wyrzucił mnie poza wspólnotę wiernych, do czego nie ma prawa. Używanie słów "skandal", "profanacja", "zgorszenie", czy grożenie ekskomuniką, uważam za dalece krzywdzące – komentuje poseł PO cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Fala komentarzy. Internauci wspierają księdza

Sprawa wywołała duże poruszenie w mediach społecznościowych. Pod wpisem Wcisło pojawiły się setki komentarzy. Mnóstwo internautów broniło księdza, wskazując, że skoro poseł występuje przeciwko nauczaniu Kościoła to jej obecność na mszy jest co najmniej gorsząca. Nie brakowało również głosów, że duchowny zbyt delikatnie potraktował poseł.

Czytaj też:

