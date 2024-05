Tusk uderza w prezesa PiS. "Putin? Nie, to Kaczyński"

W czwartek na spotkaniu z wyborcami w Dąbrowie Białostockiej prezes PiS Jarosław Kaczyński ostro krytykował politycznych przeciwników.

– Ta opcja europejska jest właśnie taka: zniszczyć religię, zniszczyć to, w co ludzie wierzą, że są czymś więcej niż tylko homo sapiens, że są ludźmi, którzy mają duszę, że są ludźmi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga (...). Że są ważni i — jeśli chodzi o to, co najważniejsze, co w naszym wnętrzu, w naszych sercach, duszach – nieśmiertelni – mówił prezes PiS.

Platforma Obywatelska uderza w Kaczyńskiego

Wystąpienie Kaczyńskiego jest ostro krytykowane przez polityków Platformy Obywatelskiej. Sprawę komentuje m.in. premier Donald Tusk.

“Opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta! Wolność na Zachodzie się cofa”. Putin? Nie, to Jarosław Kaczyński wczoraj do swoich wyborców na Podlasiu" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

"Uprzejmie informuję prezesa Kaczyńskiego, że jest ssakiem z rzędu naczelnych, czyli gadającą małpą. Tego nawet Czarnek z Nowak nie zdążyli usunąć z programu nauczania w polskich szkołach" – napisał z kolei szef MSZ Radosław Sikorski.

Tusk atakuje PiS: Pachołki Rosji

Podczas czwartkowej debaty w Sejmie nie brakowało emocji. Premier Donald Tusk w niezwykle ostrym oświadczeniu atakował polityków PiS zarzucając im prorosyjskość. Donald Tusk mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości stwierdził, że "mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu lat działa pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów". Po tych słowach posłowie PiS zaczęli krzyczeć: "Do Putina!".

– Proszę milczeć. Spotykałem się (z Władimirem Putinem – red.) równie często, jak Lech Kaczyński – grzmiał szef rządu, dodając, że "skończyła się bezradność polskiego państwa i bezkarność, jeśli chodzi o działalność waszych ludzi ze wschodnimi służbami".

Tusk stwierdził, że ponad 30 lat temu z sejmowej mównicy Leszek Moczulski rozczytał akronim PZPR jako "Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji". Zdaniem lidera KO nazwa Partia Zjednoczonej Prawicy może być odczytana właśnie w taki sposób. – Gdyby dzisiaj był tutaj pan Moczulski, to by patrzył w tę stronę i mówił: Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji – stwierdził.







