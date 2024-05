Rosjanie zostali zapytani o koniec wojny. W jednej kwestii nie poparliby Putina

W kwietniu Centrum Lewady przeprowadziło kolejną edycję ogólnorosyjskiego badania, w którym zapytano o wojnę i jej możliwe zakończenie. Zdecydowana większość Rosja popiera działania na Ukrainie.

Rosjanie o końcu wojny

Jednocześnie sondaż pokazał, że większość respondentów (71 proc.) poparłoby decyzję Władimira Putina, gdyby ten zdecydował się zakończyć wojnę "w tym tygodniu”. Dla porównania, w październiku ubiegłego roku, kiedy przeprowadzono podobne badanie, odsetek wyrażających takie stanowisko wynosił 70 proc.

Gdyby jednak prezydent Rosji zdecydował się zakończyć konflikt pod warunkiem zwrotu okupowanych terytoriów, w tym przypadku jego decyzję poprze mniej niż jedna trzecia Rosjan (30 proc., w październiku 2023 r. – 34 proc.).

Ocena Rosjan na temat rozpowszechnienia wśród ogółu społeczeństwa ich własnych poglądów na temat "operacji specjalnej” praktycznie się nie zmieniła. Ponad połowa respondentów (57 proc., w sierpniu 2022 r. – 54 proc.) uważa, że większość ma takie same poglądy na temat wojny jak oni. Jedna czwarta respondentów uważa, że ich poglądy podziela połowa Rosjan, a tylko 5 proc. jest przekonanych, że większość pozostałych mieszkańców Federacji Rosyjskiej ma przeciwne poglądy.

"Uwagę zwraca następująca niespójność poglądów – choć ideę kontynuowania działań wojennych popiera mniejsza liczba Rosjan, to trzy czwarte z nich uważa, że tego samego zdania jest większość społeczeństwa (co nie pokrywa się z wynikami ankiety). Wśród respondentów, którzy nie popierają działań Sił Zbrojnych Rosji, aż jedna trzecia (35 proc.) uważa również, że większość społeczeństwa kraju myśli podobnie (co nie odpowiada uzyskanym wynikom)" – czytamy w raporcie z badań.

