PiS składa w Sejmie projekt uchwały. Błaszczak: Forma przeprosin

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Mariusz Błaszczak przekazał, że klub PiS składa projekt uchwały Sejmu ws. obrony żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ma być ona formą "przeprosin", które "należą się polskim funkcjonariuszom i żołnierzom za ten czas, kiedy celebryci, ówczesna opozycja atakowała funkcjonariuszy i żołnierzy strzegących granicy po ataku hybrydowym przeprowadzonym z terytorium Białorusi w 2021 roku".

– Zobaczymy, czy Sejm Rzeczypospolitej zdominowany przez siły polityczne, które atakował polską granicę od strony polskiej, przyjmie taką uchwałę, myślę, że jest to konieczne, żeby w jakikolwiek sposób oczyścić atmosferę związaną właśnie z zagrożeniami wojennymi – powiedział szef klubu PiS.

"Tarcza Wschód"

Błaszczak nawiązał także do zapowiedzi premiera Donalda Tuska o program "Tarcza Wschód" ogłoszonym w sobotę. Przypomnijmy, że chodzi o zainwestowanie 10 mld złotych w system fortyfikacji na granicy z Rosją i Białorusią.

– Donald Tusk mówi o Tarczy Wschód, mówi o przedsięwzięciach, które rozpoczęliśmy kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości powstała bariera na granicy z Białorusią. To na podstawie mojej decyzji zostały zbudowane bariery inżynieryjne na granicy z Rosją i na granicy z Białorusią, np. bariery przeciwpancerne, które stoją w miejscach, które mogłyby być miejscami ataku przeprowadzonego zza wschodniej granicy – powiedział Błaszczak.

– Wtedy, kiedy rządził Donald Tusk, to likwidowano jednostki Wojska Polskiego na wschód od Wisły i to jest ta zasadnicza różnica, która pokazuje podejście rządu Prawa i Sprawiedliwości, podejście rządu Tuska do spraw obronności, do spraw bezpieczeństwa […]. Ta uchwała jest konieczna, żeby też zbadać, czy mamy do czynienia z hipokryzją […] czy też rzeczywiście doszło do jakiejś przemiany w rządzie koalicji 13 grudnia – dodał były szef MON.

