Kaczyński o planie Tuska: My to popieramy

Premier Donald Tusk oznajmił w poniedziałek, że za kilka dni wraz z innymi premierami europejskimi przedstawi Komisji Europejskiej projekt budowy żelaznej kopuły dla Europy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii Mariusz Błaszczak ustosunkowali się do sprawy na konferencji prasowej.

Obronność Polski. Kaczyński: PiS popiera plan Tuska

Jarosław Kaczyński powiedział, że deklaruje w imieniu Prawa i Sprawiedliwości oraz całej Zjednoczonej Prawicy, że sprawy obrony Polski są elementem polityki, który ma charakter ponadpartyjny. – My popieramy wszelkiego rodzaju wysiłki, nawet tylko deklaracje odnoszące się do przyszłości, które padają ze strony naszych politycznych konkurentów, jeżeli chodzi o obronę naszych granic i obronę w ogóle – powiedział Kaczyński.

– Na przykład sprawa umocnień na granicy polsko-białoruskiej i jak sądzę także polsko-rosyjskiej, jeżeli chodzi o okręg królewiecki. Otóż to jest pomysł, plan nawet, który funkcjonował także za czasów naszego rządu, nie został jednak podjęty – sądziliśmy, że będziemy mogli to realizować później – ale nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby to było coś, co jest zupełnie nowym pomysłem, to my to popieramy, po prostu uważamy, że tak trzeba właśnie robić, że trzeba umacniać naszą granicę – oznajmił lider PiS.

Prezes PiS: Słów jest wiele, czynów mniej

Kaczyński podkreślił, że wspomniane poparcie obejmuje wszelkie działania, które rzeczywiście zmierzają do umocnienia polskich sił zbrojnych, a także umocnienia morale. Dodał jednak, że występuje pewien kłopot. – Słów jest wiele, szczególnie w kampanii wyborczej, a czynów mniej, a te czyny to są sprawy dzisiaj bardzo proste, jest bardzo wiele przygotowanych kontraktów, które trzeba po prostu podpisać i zacząć realizować i z tym jest gorzej – ocenił.

