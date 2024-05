"W ciągu najbliższych dni". PiS wyraził oczekiwanie wobec rządu

Premier Donald Tusk oznajmił w poniedziałek, że za kilka dni wraz z innymi premierami europejskimi przedstawi Komisji Europejskiej projekt budowy żelaznej kopuły. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii Mariusz Błaszczak ustosunkowali się do sprawy na konferencji prasowej.

W swoim wystąpieniu Kaczyński podkreślił, że dla PiS sprawy obrony Polski mają charakter ponadpartyjny. – My popieramy wszelkiego rodzaju wysiłki, nawet tylko deklaracje odnoszące się do przyszłości, które padają ze strony naszych politycznych konkurentów, jeżeli chodzi o obronę naszych granic i obronę w ogóle – powiedział lider PiS. Podkreślił, że poparcie obejmuje wszelkie działania, które rzeczywiście zmierzają do umocnienia polskich sił zbrojnych, a także umocnienia morale. Dodał jednak, że występuje pewien kłopot. – Słów jest wiele, szczególnie w kampanii wyborczej, a czynów mniej, a te czyny to są sprawy dzisiaj bardzo proste, jest bardzo wiele przygotowanych kontraktów, które trzeba po prostu podpisać i zacząć realizować i z tym jest gorzej – ocenił.

Błaszczak: Oczekujemy od rządu Tuska realizacji umów zawartych za rządu PiS

O szczegółach mówił były szef resortu obrony. Błaszczak ocenił, że w koalicji doszło do retorycznej przemiany. – Nagle w ich słowach obronność stała się priorytetem. Czy pójdą za tym czyny? Kiedy słyszymy, że w ciągu kilku tygodni opracowali plany, dotyczące wzmocnienia, ufortyfikowania granicy, to ja poddaję w wątpliwość fakt opracowania tych planów w ciągu kilku tygodni. Jeżeli te plany rzeczywiście istnieją, to muszą być oparte na koncepcjach przygotowanych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości – przekonywał.

– Kiedy Pan Premier Kaczyński był przewodniczącym Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, odbywały się posiedzenia, na których omawialiśmy wspólnie z Ministrem Infrastruktury metody, możliwości, w jaki sposób należy wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc i wschodnią granicę naszego kraju, a zapora stojąca na granicy z Białorusią jest dowodem tego, że działaliśmy. Nie mówiliśmy, ale działaliśmy. A tu mamy do czynienia z propagandą. Jeżeli słowa dzisiejszego rządu mają się przekuć w czyny, to oczekujemy, że w ciągu najbliższych dni, zostaną podpisane, przygotowane za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości umowy dotyczące wzmocnienia potencjału Wojska Polskiego – powiedział Błaszczak.

Następnie polityk wskazał umowy o jakie umowy chodzi. – Na zakup: 640 czołgów K2, łącznie z produkcją tych czołgów w Polsce, 212 armatohaubic K9, łącznie z transferem technologii do produkcji amunicji 155 mm, 152 armatohaubic Krab, które produkowane są przez polski przemysł zbrojeniowy, 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, bardzo ważnych jeżeli chodzi o współpracę z czołgami Abrams i 486 wyrzutni HIMARS, wyrzutni rakietowych o zasięgu do 300 kilometrów. Przypomnę, że I Dywizjon HIMARS jest już w Polsce, został zamówiony w 2019 roku, ale potrzebujemy ponad 500 takich wyrzutni, żeby skutecznie odstraszyć agresora, żeby Putin odbudowując imperium rosyjskie nie odważył się napaść na Polskę – powiedział Błaszczak.

Dobrowolna służba wojskowa i WOT

Polityk apelował też o rozbudowę liczebności wojska. – Nadal należy rozbudowywać dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Nadal należy rozbudowywać Wojska Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że ci, którzy dziś Polską rządzą krytykowali WOT. Tak jak i krytykowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej, którzy od jesieni 2021 roku bronią granicy z Białorusią i przeciwstawiają się hybrydowym atakom z terytorium Białorusi. Byli oni atakowani tu z Polski przez celebrytów, przez polityków ówczesnej opozycji, dziś polityków wchodzących w skład Koalicji 13 grudnia – przypomniał.

