Scholz wzywa Niemców do pielęgnowania demokracji

Z okazji zbliżającej się 75. rocznicy uchwalenia niemieckiej Ustawy Zasadniczej, kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał obywateli kraju do większego zaangażowania się na rzecz demokracji.

– Nasz demokratyczny porządek się sprawdził – powiedział polityk w swoim podcaście wideo "Kanzler kompakt". – I przez następne 75 lat będzie nadal rozwijać się dzięki temu, że aktywni obywatele są zaangażowani na rzecz naszej republiki i naszej demokracji – dodał.

Olaf Scholz powiedział, że nie chodzi tylko o to, żeby być aktywnym w stowarzyszeniach, organizacjach czy demokratycznych partiach politycznych, ale też o to, aby w życiu codziennym traktować się wzajemnie z szacunkiem.

– Bez spoglądania z góry. Z otwartością na to, że inne zdanie liczy się tak samo, jak nasze własne. Gdy sobie to postanowimy, to mocno zbliżymy się do ideału Ustawy Zasadniczej, który mówi, że godność człowieka jest nienaruszalna – podkreślił szef niemieckiego rządu.

Deutsche Welle informuje, że w Niemczech w najbliższych dniach odbędzie się szereg uroczystości z okazji 75. rocznicy uchwalenia niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Olaf Scholz mówił o "naprawdę dobrym powodzie do świętowania". – Wszystkie wartości i zasady, które sprawiają, że warto żyć w naszym kraju – po dyktaturze, po wojnie i zniszczeniach – są zapisane w naszej Ustawie Zasadniczej – powiedział w nagraniu wideo.

Najważniejsza ustawa w Niemczech

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, skrót GG) to podstawowy akt prawny w niemieckim systemie prawnym. Została obwieszczona 23 maja 1949 r. przez Radę Parlamentarną, weszła w życie dnia 24 maja 1949 r. Ostatnia zmiana do przepisów została wprowadzona w 2015 r. Ustawa Zasadnicza stwierdza, jakie prawa ma każdy obywatel (prawa zasadnicze, niem. Grundrechte) oraz każdy człowiek (prawa człowieka) wobec przedstawicieli władzy państwowej (Staatsgewalt). Określa również organizację państwa i wyznacza podstawowe zadania państwa oraz jego sposoby działania.

