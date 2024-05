"Będę namawiał rodzinę na pozwanie TVN-u". Mocny wpis Jakiego

Europoseł Suwerennej Polski postanowił odnieść się do materiału wyemitowanego na antenie TVN24 w programie "Czarno na białym". Reportaż dotyczył zarzutów pod adresem Fundacji Ex Bono, która rzekomo otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości 9 mln złotych.

Jaki ujawnia manipulacje

Polityk w ośmiu punktach wskazał na zmanipulowane informacje podane przez autorów reportażu. Jak napisał, w materiale "jak w radzieckich dowcipach – wszystko jest na odwrót".

"Kolejna ustawka Bodnarowców z TVN. Zupełnie przypadkowo w środku kampanii wyborczej. Prezes tej fundacji chwilę po tym jak znów polował na niego TVN nagle zmarł. Tak samo jak w zeszłym tygodniu dyrektor wykonawczy w Orlenie. Ci ludzie mają krew na rękach. Nagonka i przemoc medialna jest dziś bardziej dotkliwa niż fizyczna" – napisał Jaki.

W materiale wskazano, że Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury pięć zawiadomień w sprawie fundacji. W materiale nie podano jednak, że cztery z tych zawiadomień skończyły się wygraną fundacji w sądzie, gdzie zapadły prawomocne wyroki.

Stacja zarzuciła fundacji, że otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości 9 mln złotych. W rzeczywistości fundacja otrzymała 850 tys. złotych z czego 500 tys. oddała do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W reportażu stwierdzono, że fundacja nikomu nie pomogła. Tymczasem nawet w raporcie NIK wskazano, że Ex Bono pomogło największej ilości osób ze zbadanych podmiotów w tym czasie.

W dalszej części wpisu Jaki wskazuje na manipulacje dotyczące m.in. siedziby fundacji, jej rzekomego braku doświadczenia i wykwalifikowanej kadry. Wreszcie odpiera zarzuty o to, że to on pomagał fundacji, gdy pełnił funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tymczasem, zanim Ex Bono otrzymała dofinansowanie, przegrała trzy konkursy.

"Dlaczego się angażuję? Ponieważ siłą rzeczy atakowane jest całe środowisko w tym jakieś nieokreślone sugestie mające rzucić na mnie cień. Dlaczego rozwiązano umowę? Ponieważ od pierwszego dnia działalności fundacji trwała na nią nagonka organizowana przez fundację, która nie dostała dotacji, a miała świetne relacje z ówczesną opozycją. Ciągle nieprawdziwe donosy, nasyłanie swoich mediów, zastraszanie – w takich warunkach nie dało się normalnie prowadzić działalności jak mi relacjonowano. Co więcej atakowane osoby, w tym zmarły prezes, pracowały w fundacji społecznie" – napisał Jaki.

Europoseł wskazał także, dlaczego nie odniósł się do zarzutów stacji.

"Dlaczego nie odpowiedziałem na pytania? Dostałem je w środku kampanii na maila i kilka godzin na odpowiedź. Zanim sprawdziłem maila już było po wszystkim. Mimo, że mój telefon jest w TVN znany. Celowa akcja" – napisał.

