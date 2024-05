Diabelska pułapka Unii Europejskiej

Te działania, które już od kilkunastu lat niepomiernie windują rachunki za ogrzewanie i za prąd, a wkrótce wielu z nas doprowadzą wprost do ubóstwa co najmniej energetycznego, bo w końcu iluż z nas stać będzie na ocieplenie swojego domu czy mieszkania, na wymianę ogrzewania na podłogowe, bo takie jest potrzebne pompom ciepła, na zainstalowanie owych pomp ciepła i fotowoltaiki, a potem na konserwowanie tego wszystkiego i utrzymywanie „w ruchu”?

A przecież w tym samym czasie będziemy zmuszani (oczywiście „po dobroci”, jak to zwykle bywa w Unii Europejskiej) do wyrzucania na złom naszych samochodów spalinowych, nawet jeśliby jeszcze jak najbardziej nadawały się do użytku, i kupowania w ich miejsce wyłącznie aut elektrycznych, których ceny wielu z nas już zwaliły z nóg, a niejednego naraziły na zawał serca. W kontekście tych wszystkich operacji mówi się o takich kwotach, że wprost zapierają dech w piersiach…