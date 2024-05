Informacja szefa MON. Prezydent wskazał, co go cieszy, a co zaniepokoiło

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w Sejmie informację na temat stanu bezpieczeństwa państwa. Obecny był prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda: Sprawa ponad podziałami

Po przemówieniu prezydent wygłosił krótkie oświadczenie dla mediów. – Cieszę się i chcę podkreślić z satysfakcją, że na sali sejmowej była bardzo liczna grupa posłów, prawie, że wszyscy byli obecni. Ciszę się, że wystąpienie zostało wysłuchane w spokoju. Ja też byłem tutaj obecny po to, żeby pokazać, że sprawa bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza bezpieczeństwa militarnego jest sprawą ponad podziałami politycznymi. Jest kwestią, którą powinniśmy realizować razem, jest kwestią, którą powinniśmy realizować jak najbardziej zgodnie. Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj na sali sejmowej można było to zaobserwować. Oczywiście podnosiły się czasem z sali różne głosy, ale to jest normalne – powiedział prezydent.

Głowa państwa miała jedno zastrzeżenie. – Muszę powiedzieć, że troszkę zaniepokoiło mnie to, że w moim poczuciu za mało akcentował to, jakie znaczenie mają Stany Zjednoczone w NATO i nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, która jeżeli chodzi o modernizację polskiej armii, ma absolutnie fundamentalne znaczenie. Obecność amerykańska dzisiaj to największa obecność sojusznicza w Polsce – powiedział Andrzej Duda.

Sejm. Informacja szefa MON o stanie bezpieczeństwa państwa

W swoim wystąpieniu szef MON podkreślił, że bezpieczeństwo jest racją stanu, odpowiedzialnością historyczną i najważniejszym zadaniem trwającej kadencji. Zapewnił, że władze podejmują działania w zakresie ochrony przed zagrożeniem ze wschodu.

Polityk powiedział, że priorytetem jest, żeby wzmacniać granicę i ją chronić. – Ona jest nienaruszalna, ochrona granicy, suwerenności państwa polskiego to zobowiązanie konstytucyjne, ale to nasze osobiste zobowiązanie. Ono wynika z naszych poglądów, naszego patriotyzmu. Bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych. Ma wymiar tylko i wyłącznie patriotyczny i tak będziemy to traktować, niezależnie od próby siania chaosu i zamętu – oznajmił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier mówił m.in. o znaczącym wzroście prób przekraczania granicy polsko-białoruskiej. – Do 19 maja br. odnotowaliśmy 14 tysięcy prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. To 46 proc. więcej niż w ubiegłym roku– przekazał. Zapowiedział, że Polska będzie walczyć ze wszystkimi zdrajcami narodu i realizować kontrakty zbrojeniowe zawarte przez poprzednią ekipę rządową.

Polityk pochwalił WOT i zapowiedział, że organizacja będzie rozwijana. Przekazał również, że Polska będzie realizować przedsięwzięcie o nazwie Tracza Wschód, a także budować wojska bezzałogowe i wyposażana w satelity obserwacyjne. Powiedział, że w polskiej armii służy 198 tys. żołnierzy, w tym 140 tys. zawodowych.

Czytaj też:

Braun zapytał w Sejmie Tuska o słowa wiceministra na temat Izraela i Gazy