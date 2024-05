Wkrótce decyzja ws. CPK. Kosiniak-Kamysz: Pozytywna dla rozwoju

Kwestia powstania bądź zaniechania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) pozostaje jednym z głównych tematów politycznych w kraju. Rząd oraz urzędnicy oficjalnie nie opowiadają się za likwidacją projektu, jednak budowa lotniska stanęła w miejscu, a z obozu rządzącego coraz częściej padają pomysły "urealnienia" projektu. Niektórzy opowiadają się też budową wyłącznie sieci kolei i np. rozbudowie lotniska Chopina.

Teraz szef MON zapewnił, że finał tej sprawy będzie "pozytywny dla rozwoju Polski". – Będzie decyzja w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego na dniach – powiedział na antenie TVN24 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, jego zdaniem "na pewno będzie powstawać lotnisko, które jest potrzebne".

Szef MON do CPK nawiązał w kontekście wystąpienia Andrzeja Dudy, wobec którego odczuwał "niedosyt", bo prezydent nie poruszył tematu CPK. Władysław Kosiniak-Kamysz, choć zapowiedział rychłą decyzję ws. CPK, odmówił składnia deklaracji, gdy prowadzący program spytał, czy poznamy ją do końca maja. – Nie chce składać deklaracji, bo to premier będzie z ministrami ogłaszał zakończenie audytu, oceny ryzyka i szans – stwierdził prezes PSL.

– Czekamy na ten finał, zaręczam, że będzie pozytywny dla rozwoju Polski – podsumował Kosiniak-Kamysz.

Budowa CPK w Baranowie. Spółka uzupełniła kluczowy wniosek

Spółka CPK w ostatnim dniu, po trzech miesiącach, uzupełniła u wojewody mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie.

"Wniosek złożyły jeszcze jesienią 2023 r. poprzednie władze spółki. W lutym wojewoda zwrócił go CPK, wzywając firmę do uzupełnienia braków i dając jej na to 60 dni. Chodziło o dodanie do wniosku mapy w odpowiedniej skali" – podał Onet. "Pracownicy CPK, z którymi rozmawiał Onet, wskazywali tę sprawę jako przykład inercji, która zapanowała w spółce po wymianie jej kierownictwa przez nowy rząd. Politycy koalicji 15 października, w tym pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, od miesięcy nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ten projekt ma być kontynuowany" – opisuje portal.

