Prezes Związku Producentów Owoców i Warzyw: Zielony Ład to ideologia

Dodał, że niektóre elementy tego przedsięwzięcia są już wprowadzane w Polsce od ponad 20 lat. Jego zdaniem rolnicy sprzeciwiają się nie idei produkcji wyższej jakościowo żywności, lecz biurokracji.

Boguta: Ideologia Zielonego Ładu

– Europejski Zielony Ład jest szansą, ponieważ pozwala produkować żywność lepszej jakości, która potencjalnie może być bardziej konkurencyjna. Natomiast problem, jaki łączy się z Zielonym Ładem, to ta wielka, wszechobecna biurokracja, z którą rolnicy i producenci również owoców i warzyw się zderzają, i tutaj na pewno jest dużo do zrobienia – mówi Witold Boguta.

– Przedstawiciele organizacji rolniczych z całej Europy, jeszcze w 2019 roku na spotkaniu chociażby Copa Cogeca i później w następnych latach, zgłaszali szereg uwag i zastrzeżeń do tej idei czy ideologii, ponieważ zważywszy, że Komisja Europejska cały czas bardzo broniła się przed oceną skutków wdrożenia Zielonego Ładu, to mogę powiedzieć, że jest to bardziej ideologia niż idea – powiedział Boguta.

Czy będzie referendum?

Przeciwko Zielonemu Ładowi od dłuższego czasu protestują rolnicy, jednak partie takie jak Konfederacja, Suwerenna Polska, czy ostatnio PiS, alarmują, że Zielony Ład uderzy po kieszeni każdego.

NSZZ "Solidarność" zbiera podpisy pod projektem zorganizowania referendum ws. Zielonego Ładu. Szef organizacji Piotr Duda podkreślił, że "Solidarność" ma "przygotowane alternatywy na wypadek niepodjęcia inicjatywy przez parlament".

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oznajmiła w marcu, że obywatele nie powinni wypowiedzieć się w tej kwestii, ponieważ "to jest agenda, która musi być realizowana". Polityk z partii Szymona Hołowni nie sprecyzowała, kto konkretnie zdecydował, że "musi być realizowana".

10 maja marszałek Hołownia po spotkaniu z delegacją "Solidarności" reprezentującą protestujących rolników, powiedział jednak, że wniosek o referendum ws. Zielonego Ładu prawdopodobnie trafi do Sejmu.

Czytaj też:

Dr Bartoszewicz: Zielony Ład jest ideą paraliżującą społeczeństwo i gospodarkęCzytaj też:

Zalewska: Zielony Ład nie ma nic wspólnego z ratowaniem planetyCzytaj też:

Prof. Leszek Marks: W skali globalnej wpływ człowieka na klimat jest znikomy albo żaden